Oulun seutu

Kolme potilasta kuollut koronaan Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryppäässä

Kolme saattohoito-osaston potilasta on kuollut Oulun kaupunginsairaalassa covid-19-tautiin. Tartuntaryppäässä on yhteensä 45 henkilöä. Heistä 32 on potilaita ja 13 työntekijöitä.

Koronaviruksen tartuntarypäs koettelee Oulun kaupunginsairaalan saattohoidon ja parantumattomasti sairaiden osastojen potilaita.­