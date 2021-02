30-vuotias mies tekeytyi kaveriksi Skypessä ja houkutteli yksinäisen 11-vuotiaan seksuaalisiin tekoihin

Käräjäoikeus tuomitsi miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeuteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

30-vuotias oululaismies sai houkuteltua 11-vuotiaan lapsen seksuaalisiin tekoihin Skype-yhteyden välityksellä. Oulun käräjäoikeus tuomitsi miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Teot tapahtuivat marraskuussa 2016. Oulun käräjäoikeuden mukaan mies on saanut 11-vuotiaan pojan riisumaan alapäänsä paljaaksi, pyllistämään web-kameralle sekä ottanut kuvakaappaukset lapsen paljaasta pyllystä.

Poika selitti yhteydenpitoa tuntemattoman miehen kanssa yksinäisyydellä. Mies esitti hänelle kaveria Skype-yhteyden kautta.

– Miehen teko on ollut seksuaalisesti lasta nöyryyttävä ja hän on käyttänyt hyväkseen sitä, että lapsi ei ole tekohetkellä luonnollisestikaan osannut loppuun saakka harkita tekonsa varsinaista luonnetta eikä sen seurauksia. Tätä seikkaa tukee myös huoltajan kertomus. Miehen menettely on ollut omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.

Oululaismies valitti tuomiostaan Rovaniemen hovioikeuteen ja vaati tuomion kumoamista. Hovioikeus ei antanut tapaukselle jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.