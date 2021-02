Pohjois-Pohjanmaan koordinaatioryhmä pitää koronatilannetta epävakaana.

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryppäässä on todettu kaikkiaan 23 tartuntaa. Näistä 18 tartuntaa on potilailla ja 5 työntekijöillä. A2-osastolla hoidetaan parantumattomasti sairaita ja saattohoitopotilaita.

Sairaalassa on jatkettu toimia tartuntojen leviämisen estämiseksi. Potilaita ja työntekijöitä on testattu ja testauksia jatketaan. Altistuneiden kontaktointia on jatkettu.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin viikolla 7 yhteensä 68 koronatartuntaa. Alue on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Tilannetta voisi kuvailla epävakaaksi. Alkanut lomakausi ja sen myötä lisääntynyt matkustelu voivat vaikuttaa epidemian kehittymiseen nopeastikin, alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui ylimääräisen kokoukseen perjantaina. Ryhmä ei tällä erää linjannut muutoksia alueen koronasuosituksiin.

– Alueen epidemiologinen tilanne ei ole oleellisesti muuttunut viime tiistain jälkeen, kun suosituksista edellisen kerran linjattiin. Tilannetta seurataan kuitenkin aktiivisesti ja muutoksia suosituksiin ja rajoituksiin voidaan tarvittaessa tehdä, myös valtakunnalliset linjaukset huomioiden, Korpelainen kertoo.

Pohjois-Pohjanmaa on epidemian kiihtymisvaiheessa, joten alueella valmistaudutaan valtioneuvoston suosituksen mukaisesti sulkuvaiheen toimenpiteiden käyttöönottoon 8.3. alkaen.