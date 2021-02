Oulussa 15 tartunnan rypäs parantumattomasti sairaiden osastolla – Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne heikkeni

Kaupunginsairaalan yhtäkkisen tartuntaryppään lähdettä ei tiedetä.

Pohjois-Pohjanmaan ja erityisesti Oulun kaupungin koronatilanne on huonontunut alkuviikon aikana huomattavasti.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu viimeisen vuorokauden aikana 29 uutta koronatartuntaa. Alueen kahden viikon ilmaantuvuusluku on oyskorona.fi- sivuston mukaan 32,8.

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan kiihtymisvaiheessa. Alueelle odotetaan tiukkaa epidemia-aikaa hiihtolomakauden ja virusmuunnoksen yleistymisen takia.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 7 koronapotilasta ja Oulun kaupunginsairaalassa 17.

Oulun kaupunginsairaalassa on todettu tartuntoja parantumattomasti sairaiden eli palliatiivista hoitoa antavalla osastolla, jossa hoidetaan muun muassa syöpäpotilaita ja saattohoitopotilaita.

A2-osastolla on todettu alkuviikon aikana yhteensä 15 tartuntaa, tiedottaa kaupunki. Osa tartunnoista on potilailla ja osa henkilökunnalla.

– Sairaalassa on ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin tartuntojen leviämisen estämiseksi. Omaisia ja henkilökuntaa on informoitu. Potilaita ja työntekijöitä on testattu ja testauksia jatketaan, todetaan kaupungin verkkosivuilla.

Ryppään alkulähdettä ei tiedetä.