Koronarokotetta menee hukkaan liian suurien ruiskujen takia – oululaisyhtiö arvioi pulan hellittävän vasta syksyllä

Oulussakin käytetään koronarokotuksiin 2 millilitran ruiskuja, vaikka 1 millilitran ruiskulla rokoteannokset saataisiin käytettyä tarkemmin.

Tarkkaan mittaamiseen tarvittavista pienistä ruiskuista (vasemmalla) on pulaa.­

Koronavirusrokotteesta menee osa hukkaan yhden millilitran ruiskujen puutteen vuoksi. Rokotusten käynnistymisen jälkeen ruiskujen kysyntä on maailmalla kasvanut ja yhden millilitran ruiskuista käydään kovaa kisaa.

Yksi rokoteannos on 0,3 millilitraa. Tarkan mittaamisen ansiosta yhdestä ampullista saadaan useita rokoteannoksia eikä rokotetta mene hukkaan.

Oulussa koronarokotukset annetaan nyt pääosin kahden millilitran ruiskuilla, kertoo terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

– Yhden millimetrin ruiskun käyttö on rajoitettu sairaanhoitopiirissä lasten tehon ja muiden erityistarpeiden käyttöön. Emme saa niitä tilattua sairaanhoitopiirin keskusvarastolta. Emme myöskään saa nyt parempia 2 millilitran ruiskuja, joilla suuremman määrän annoksia saisi myös.

Pienten ruiskujen puute tuli tietoon helmikuun toisella viikolla. Oulussa on runsaat 200 000 asukasta. Koronarokotuksia annetaan viikoittain 2 000–2 500 kaupunkilaiselle.

Mäkitalon mukaan 1 millilitran ruiskuilla rokotuksia voitaisiin antaa noin 17 prosenttia enemmän. Se tarkoittaisi 340–425 rokotusannosta viikossa.

Oululainen MedKit hankkii ruiskut pääosin Kiinasta, kertoo toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio.­

Terveydenhoitotuotteita välittävän oululaisen MedKitin toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio kertoo, että ruiskuista on pulaa maailmanlaajuisesti ja Suomi kamppailee muiden maiden kanssa niiden saamisesta.

MedKit hankkii ruiskuja yli sadan ostokanavan välityksellä etupäässä kiinalaisilta valmistajilta.

– Asiakkaina ovat pienet ja suuret julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimijat. Heidän tarpeensa vaihtelevat. Ostamme ruiskuja miljoonissa kappaleissa. Normaalit ostokanavat eivät nyt toimi. Ostot pohjautuvat hyviin asiakas- ja tehdaskontakteihin, Åman-Toivio selvittää.

Yhden millilitran ruiskujen hinta on koronapandemian aikana noussut. Åman-Toivion mukaan tavanomaisessa tilanteessa ne maksavat muutaman sentin kappaleelta, mutta suuren kysynnän vuoksi hintataso on kohonnut 15–20 senttiin kappaleelta.

– Tuote sinänsä on arvoton, mutta rokotusprosessissa sen arvo on noussut, koska se edustaa tärkeää osaa rokottamisesta, hän arvioi.

Rokotuksessa käytettävien ruiskujen pula helpottaa oululaisyrityksen arvion mukaan vasta syksyllä, kun niitä valmistavat tehtaan pystyvät nostamaan kapasiteettiaan.

Maailmanlaajuinen pandemia on lisännyt muidenkin terveydenhuollon käyttämien tarvikkeiden kysyntää. Kaikki suojautumiseen liittyvät tuotteet käyvät kaupaksi.

– Kasvomaskit ja muut hengityssuojaimet, suojavaatteet myssyistä kenkäsuojiin, kaikkia kysytään aiempaa enemmän. Pulaa on esimerkiksi nitriilihanskoista, niiden saatavuus on hankalinta. Niitä käytetään terveydenhuollon lisäksi elintarviketeollisuudessa ja niistä on muodostunut eräänlainen pullonkaula, Åman-Toivio huomauttaa.

Liian suurien ruiskujen käytöstä koronarokotuksissa kertoi aiemmin Yle.