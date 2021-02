Rovaniemen rallikuplassa on todettu maanantaiaamuun mennessä kolme koronatartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä siirryttiin koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen perjantaina. Viimeisen kahden viikon aikana tapausmäärät ovat lisääntyneet selkeästi.

Tartuntoja on todettu muun muassa Pelkosenniemen Pyhätunturilla, Pellossa, Kittilän Levillä ja Kolarin Ylläksellä.

Viime viikolla Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin epidemian ajan korkein viikkotartuntamäärä, 51 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas pitää alkaneen viikon koronatilannetta huolestuttavana. Rovaniemelle on kerääntynyt yli tuhat vierasta MM-ralliin ja tunturikeskukset ovat täynnä lomailijoita.

– Ralli ei niinkään huolestuta, mutta lomailemaan tulevat ihmiset huolettavat. Ralliin tulijat testataan tiheästi ja he elävät omassa kuplassaan, Broas selvittää.

Rovaniemellä järjestetään parhaillaan rallin MM-osakilpailua, johon on tulossa satoja ulkomaalaisia median ja tallien edustajia. Rallit kisataan ilman yleisöä.

Broaksen mukaan paikalla on noin 700 ulkomaalaista osallistujaa. Kaikki testataan heti tullessa ja he asuvat omassa kuplassaan. Ralliväestä on kuitenkin todettu jo kolme tartuntaa.

– Tämä osoittaa, että testauskäytäntö toimii. Kaikki kolme olivat ennakkoon negatiivisia. Rallitoimijoiden on pysyttävä omassa kuplassaan. He eivät saa lähteä hotellista minnekään viettämään aikaa tai syömään, Broas sanoo.

Arctic Rally Finland -tapahtumassa noudatetaan sekä Suomen viranomaisten että kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n edellyttämiä tiukkoja terveysturvallisuuskäytäntöjä.

Lapin aluehallintovirasto antoi perjantaina uuden kokoontumisrajoituksia koskevan määräyksen, jolla kielletään sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Kielto on voimassa 21.3. saakka.

Lisäksi yli 16-vuotiaiden ryhmäliikunta keskeytetään kolmeksi viikoksi 14.3. saakka.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö suosittelee, että sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei järjestetä 14. maaliskuuta saakka. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.

Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.