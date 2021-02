Lumipenkkaan ajosta seurasi järjetön tapahtumaketju: Mönkijän omistaja ammuttiin ja puoliso pakotettiin automatkalle – tuomiot säilyivät hovissa

Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut Pudasjärven naamioryöstäjien tuomioita.

Rovaniemen hovioikeus ei ole muuttanut Pudasjärvellä miehen ampuneen ja hänen puolisonsa panttivangiksi ottaneen kolmikon tuomioita.

Rikoskokonaisuus tapahtui tammikuussa 2019, kun oululaiskolmikko ajoi lumipenkkaan Pudasjärvellä. Irrottaakseen auton lumesta, he kävivät anastamassa läheisestä talosta mönkijän.

Kun mönkijän omistaja tuli paikalle katsomaan miesten tekemisiä, hänet ammuttiin. Tämän jälkeen kolmikko meni pariskunnan taloon. Siellä he uhkailivat vaimoa, kiristivät häneltä rahaa ja lopulta pakottivat autoon.

Pois lähtiessä pariskunnan talo sytytettiin tuleen. Poliisi sai panttivangiksi otetun naisen pelastettua Luulajassa.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2020 ampuma-asetta käyttäneen Kim Steve Christian Johnsenin 13 vuodeksi vankilaan taposta ja 12 muusta rikoksesta.

Käräjäoikeus tuomitsi Jouko Tapio Brorströmin seitsemästä eri rikoksesta 4 vuoden ja 6 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen. Tapahtumissa mukana ollut Jenni Maria Virpi sai 2 vuoden ja 6 kuukauden mittaisen vankeustuomion kolmesta eri rikoksesta.

Kaikki kolme valittivat tuomioistaan hovioikeuteen. Uhrin kiväärillä ampunut Johnsen väitti, että laukaukset ammuttiin varoitukseksi ja ne osuivat uhriin vahingossa.

Hovioikeuden mielestä näyttö osoittaa, että uhria on ammuttu tarkoituksella vasempaan kylkeen ja siksi Johnsen on syyllistynyt tappoon.

Talossa yksin ollutta puolisoa on hovioikeuden mukaan uhkailtu kiväärillä ja pakotettu avaamaan verkkopankki pitämällä kiväärin piippua ohimolla ja tökkimällä kiväärillä päähän ja vartaloon.

– Vastaajat ovat olleet naamioituneita ja he ovat puhuneet alussa englantia. Johnsen on pakottanut uhrinsa tekemään tilisiirtoja ja lainahakemuksia. Hänelle on myös syötetty lääkkeitä. Uhri on pakotettu haistamaan hylsyä ja uhattu ja peloteltu tupakansytyttimellä sekä tappamisella. Hänet on pakotettu poistumaan asunnosta kiväärillä uhkaamalla, hovioikeus selvittää tapahtumien kulkua.

Talon polttamisen jälkeen tapahtumat jatkuivat autossa. 35-vuotiaan ryöstäjän ja naisen automatka jatkui parin pysähdyksen jälkeen Tornioon ja sieltä vuokra-autolla Luulajaan.

Luulajassa ryöstäjä ja nainen kirjoittautuivat väärillä nimillä hotelliin. Matkan aikana nainen sai tietää, että hänen puolisonsa on tapettu ja koti poltettu. Lopulta poliisi pelasti naisen hotellihuoneesta.