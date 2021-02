Joukkorokotukset alkoivat Oulussa – tapahtumaa juhlistettiin ylevällä tavalla

”Ihmiset tarvitsevat muutakin kuin rokotteita.”

Massarokotukset lähtivät tyylikkäästi käyntiin Oulussa. Oulu Sinfonian soittajat konsertoivat samalla, kun ihmiset jonottivat rokotettaviksi.

Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo, että Oulu Sinfonia tarjoutui esiintymään.

Paikalla Ouluhallissa oli muutama puhallinsoittaja. He ilahduttivat aamupäivän aikana rokottajia ja rokotettavia.

– Kyllä se kieltämättä ylevöitti tapahtumaa ja nosti sen uudelle tasolle. Ihmiset tarvitsevat muutakin kuin rokotteita.

Oulussa alkoivat lauantaina kaupunkilaisten massarokotukset. Rokotusvuorossa olivat yli 85-vuotiaat.

Mäkitalo kertoo, miten viikon aikana on Oulussa käyty kielteisessä sävyssä keskustelua rokottamisesta. Julkisuudessa on ihmetelty, miksi Oulussa on rokotettu ihmisiä vähemmän kuin muissa kaupungeissa.

On esitetty erilaisia arvailuja.

On kysytty, onko rokotetoimituksissa tapahtunut virhe, onko Oulu toiminut taitamattomasti, ovatko rokotteet varastossa.

Asiaa on pitänyt selvittää THL:stä.

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo selvittää, että Oulu on saanut rokotteita oikeiden jakoperusteiden mukaan.

Tilanne johtuu siitä, että Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat nuoria väestöltään. Suomen rokotusjärjestys on sellainen, että ensin rokotetaan iäkkäimmät ihmiset ja hoitohenkilökuntaa.

Oulu on nuoren ikäjakaantuman takia saanut vähemmän rokotteita kuin muut kaupungit.

Massarokotusten alkaminen tuo vauhtia oululaisten rokottamiseen. Ennen massarokotuksia alueella oli rokotettu 3 900 ihmistä.

– Nyt rokotettiin yli tuhat. Tehtiin aikamoinen loikka, Mäkitalo riemuitsee tahdista.

Maanantaina joukkorokotukset jatkuvat Oulussa.