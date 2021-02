Lääkkeitä ja alkoholia nauttinut pariskunta pahoinpiteli ja surmasi liikuntarajoitteisen naisen Kalajoella tammikuussa 2020.

Aluesyyttäjä vaatii hovioikeudessa Kalajoella tammikuussa 2020 tapahtuneesta henkirikoksesta murhatuomiota myös tapahtumiin osallistuneelle naiselle. Syyttäjän mielestä pariskunta pahoinpiteli ja lopulta surmasi liikuntarajoitteisen naisen yhdessä.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi heinäkuussa 2020 Tomi Juhani Nissilän elinkautiseen vankeuteen kuusikymppisen kalajokisen naisen murhasta. Uhria lyönyt ja hiuksista repinyt nainen tuomittiin 4 kuukaudeksi vankeuteen pahoinpitelystä.

Käräjäoikeuden tuomioista ovat valittaneet Rovaniemen hovioikeuteen aluesyyttäjä sekä Nissilä. Syyttäjä vaatii, että pahoinpitelystä tuomion saanut nainen tuomitaan rangaistukseen murhasta tai vaihtoehtoisesti yllytyksestä murhaan.

Nissilä katsoo valituksessaan syyllistyneensä tappoon ja vaatii, että syyte enemmälti hylätään.

Kalajoen tapahtumat saivat alkunsa uhrin asunnossa 10. tammikuuta 2020, kun lääkkeitä ja alkoholia nauttinut pariskunta kävi nojatuolissa istuneen uhrin kimppuun. Teon motiivina oli epämääräinen riita ja siihen liittyvä sukulaisuussuhde.

Sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa kuunneltiin todisteena puhelintallennetta. Pariskunnan tekemiset tallentuivat vahingossa sosiaalityöntekijän puhelinvastaajaan. Yli kahden minuutin puhelussa murhasta syytetyt keskustelevat tapahtumapaikalla

Todisteena kuunnellulta tallenteelta on kuultavissa naisen toteamana: ”mitä me tehään sille..se pitää tappaa..ei tästä tuu mitään”, ”tee kunnolla sitten, ettei se jää kitumaan... mä en pysty kattoon”, ”mää soitan XX, että se kuukahti...tää on meidän eduks”.

Hovioikeuden mukaan tapahtumissa mukana ollut nainen on halunnut uhrin kuolemaa. Hän on myös suhtautunut hyväksyvästi murhasta tuomitun miehen menettelyyn. Nainen on ollut osallisena tekoon ja yhdessä miehen kanssa tappanut uhrin.

– Hän on kehottanut tappamaan uhrin, hyväksynyt kuristamisen ja veitsen käytön tappamisessa, hovioikeus toteaa välituomiossaan.

Sen sijaan naisen osallisuus ja yhteisymmärrys veitsen käytössä ei hovioikeuden mukaan ulotu siihen poikkeukselliseen tapaan, jolla Nissilä on veistä käyttänyt tappamisessa.

Hovioikeus määräsi naisen mielentilan tutkittavaksi. Tuomio jutussa annetaan mielentilatutkimuksen jälkeen. Silloin ratkaistaan, mihin rikokseen nainen ja mies ovat hovioikeuden mielestä syyllistyneet.