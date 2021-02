Pojan toinen uhri oli 14-vuotias.

Alle 18-vuotias nuorukainen teki useita seksuaalirikoksia lappilaisella paikkakunnalla kesällä 2016. Lapin käräjäoikeus tuomitsi hänet touko- ja kesäkuussa tapahtuneista teoista vankeusrangaistukseen. Heinäkuun tekojen syytteet hylättiin. Tuomion saadessaan nuori mies on jo täysi-ikäinen.

Käräjäoikeus tuomitsi pojan nuorena tehdyistä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 2 vuoden ja 5 kuukauden vankeusrangaistukseen. Yksi syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä hylättiin.

Ensimmäiset seksuaalirikokset ovat tapahtuneet toukokuussa 2016. Seksuaalirikosten uhri oli 15-vuotias.

Lapin käräjäoikeuden antaman julkisen selosteen mukaan nuorukainen on väkivaltaa käyttämällä pakottanut 15-vuotiaan uhrin sukupuoliyhteyteen bussipysäkillä.

Tuomittu on ensin suudellut ja halannut uhria bussipysäkillä. Sen jälkeen hän on houkutellut tämän bussipysäkin kopin taakse, ottanut lujasti kiinni olkapäistä ja painanut kopin seinää vasten. Lopulta nuorukainen riisui uhrinsa vaatteita väkisin kielloista huolimatta. Hän kuristi uhria kaulasta, löi kylkeen ja piti käsillään kiinni. Lopulta hän raiskasi uhrin.

15-vuotias yritti riuhtoa itseään vapaaksi, mutta hän ei onnistunut poistumaan tilanteesta.

Näiden tekojen osalta käräjäoikeus hylkäsi syytteet avunannosta törkeään raiskaukseen nuorena henkilönä sekä avunannosta törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön nuorena henkilönä kahta muuta vastaajaa kohtaan.

Nuori mies tuomittiin korvaamaan uhrille henkisestä kärsimyksestä 8 000 euroa sekä kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 1 300 euroa.

Nuorukainen jatkoi seksuaalisia rikoksiaan kesäkuussa. Uhri oli tuolloin alle 14-vuotias.

Käräjäoikeuden mukaan nuorukainen on koskettelemalla ja muulla tavoin tehnyt seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan uhrin kehitystä. Teko on loukannut asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Tuomittu on houkutellut uhrinsa kävelylle ulkokentän läheiseen metsään, jossa hän on vetänyt asianomistajan lähelleen, suudellut tätä, avannut tämän housuja ja laittanut kätensä tämän housujen sisälle. Seksuaaliset teot ovat jatkuneet sukupuolielimien alueen koskettelulla, vaikka uhri on kieltänyt ja vastustellut fyysisesti.

Tilanne on päättynyt, kun 14-vuotias on lopulta päässyt irti otteesta ja poistunut paikalta.

Nuori mies tuomittiin korvaamaan uhrille kärsimyksestä 1 500 euroa. Lisäksi hänet tuomittiin korvaamaan valtiolle asiassa aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja sekä todistelukustannuksia.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tekoajalla 1.7.–31.7.2016.

Asia on käsitelty käräjäoikeudessa yleisön läsnä olematta. Asianomistajien henkilöllisyys, kertyneet oikeudenkäyntiasiakirjat ja oikeudenkäyntiaineisto sekä tuomio lopputulosta ja sovellettuja lainkohtia lukuun ottamatta, on määrätty salassa pidettäväksi 60 vuodeksi asian vireille tulosta lukien.