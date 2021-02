28-vuotias oululainen Aleksi on edelleen kateissa – poliisi kaipaa havaintoja

Viimeinen havainto kadonneesta on saatu 21. tammikuuta.

Oulun poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 28-vuotiaasta Aleksi Vuoriosta. Hän voi liikkua myös muualla Suomessa. Hänestä on viimeinen havainto Oulun alueella 21. tammikuuta.

Poliisin mukaan Aleksi Vuorio saattaa liikkua pääkaupunkiseudulla.

Hän on 180 cm pitkä ja hoikkavartaloinen. Hänellä on lyhyet ruskeat hiukset. Vuoriolla on yllään ruskea toppatakki sekä harmaat farkut. Häneltä puuttuu ylhäältä etuhammas.

Vihjeet pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjepuhelimeen, p. 0295416194.