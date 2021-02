Aikaisemmin helisivät astiat kaapeissa, nyt vaurioitui tulisijoja ja hormeja.

Tornion Kaakamossa paljastuneet omakotitalojen vauriot ovat johtuneet räjäytystöistä kalliolouhoksella. Useita tulisijoja ja hormeja vaurioittanut räjähdys tapahtui Kehäkankaan alueella.

Tornion ympäristösuojeluviranomainen on tehnyt räjäytyksestä tutkintapyynnön poliisille.

Lapin pelastuslaitos kehottaa Kaakamon alueen asukkaita tarkistuttamaan tulisijojen ja hormien kunnon nuohoojalla ennen kuin tulisijan käyttöä jatketaan.

Kehäkankaan kalliolouhospaikalta louhitaan kiviaineista. Alueella on räjäytetty kymmeniä kertoja aikaisemminkin eikä maanantain töissä ole havaittu mitään poikkeuksellista.

Tornion ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää pitää tapahtunutta outona. Hän ei muista 30 vuoden uraltaan vastaavaa tapausta.

– Alueen ympäristölupaan sisältyvässä louhintaluvassa on maininta, ettei louhintatyö saa aiheuttaa vahinkoa naapurikiinteistöille. Haluamme tutkintapyynnöllä saada selvyyden siihen, mitä on tapahtunut, Mäenpää sanoo sanomalehti Lapin Kansan haastattelussa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Miska Sillanpää Lapin poliisilaitokselta Kemistä arvioi, että louhoksen lähistöllä asuvat ovat aiemminkin raportoineet astioiden helinästä kaapeissa räjäytystöiden yhteydessä, mutta vakavilta vaurioilta on vältytty.

– Maanantain vauriot ovat selvityksen alla. Läheisellä montulla on tehty räjäytystöitä ja lähitaloihin on tullut vaurioita. Poliisi tiedottaa asiasta heti kun on kerrottavaa, Sillanpää sanoo.