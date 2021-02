Taustalla on työvoimapula ja henkilökunnan uupumus.

Oulyn yliopistollinen sairaala sulkee ensi viikosta lähtien osan leikkaussaleistaan, kertoo Kaleva. Pois käytöstä on viidestä kuuteen leikkaussalia päivittäin, ja sulku kestää huhtikuun loppuun asti.

Syynä on työvoimapula sekä henkilöstön uupumus ja stressi. Sekä anestesialääkäreistä että -hoitajista on pulaa. Taustalla on muun muassa vuodenvaihteessa voimaan astunut anestesialääkäreiden työaikalain muutos, joka aiheutti joka päivä neljän lääkärin työpanoksen häviämisen, sekä osittain koronan aiheuttama vaikeus rekrytoida hoitajille sijaisia.

Koronatilanne on myös vaikuttanut henkilökunnan jaksamiseen.

– Sulut ovat tarpeen senkin takia, että henkilökunta saa hetken hengähtää pitkään jatkuneen venymisen jälkeen, koska tässä on oltu kovassa paineessa koronan takia, kertoo sairaalan operatiivisen tulosalueen johtaja, ylilääkäri Päivi Laurila Kalevalle.

Leikkaussalien sulkeminen hidastaa kiireettömiin leikkauksiin pääsyä ja pidentää hoitojonoja. Sulut jakaantuvat usean erikoisalan kesken.