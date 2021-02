Hailuodon highway on kymmenen kilometriä pitkä tie keskellä Perämeren jäälakeutta.

Jäätie Hailuotoon on jälleen avattu parin vuoden tauon jälkeen. Ensimmäiset autot pääsivät Hailuodon highwaylle keskiviikkona puolilta päivin.

Ensimmäisten käyttäjien joukossa ajoi oululainen Kuisma Lang, joka ajaa mantereelta Hailuotoon pari kertaa viikossa äitiään tapaamaan.

– Seuraan jäätien tilannetta sosiaalisesta mediasta ja heti kun tie avataan, niin siirryn lautan käytöstä jäälle. Arki helpottuu, kun ei tarvitse kytätä lauttavuoroja. Matka sujuu nopeammin jäätietä pitkin, Lang listaa jäätien hyviä puolia.

Hailuodon keskustassa asuva Kalle, 74, käyttää Perämerellä kulkevaa tietä tänä talvena aiempaa harvemmin.

– Olen eläkkeellä, niin en kulje enää niin usein mantereelle, mutta käyn tavallisesti säännöllisesti uimassa Kempeleessä. Koronan takia uiminen ei ole nyt mahdollista, hän selvittää.

Oululainen Kuisma Lang siirtyi jäätien käyttäjäksi heti avajaispäivänä.­

Oulunsalosta Hailuotoon kulkevan jäätien ylläpidosta vastaava Touhu-Palvelut Oy tiedotti Suomen pisimmän jäätien avaamisesta keskiviikkoaamuna.

– Kävimme aamutuimaan tarkastamassa "heikot paikat" jäältä ja nyt on kaikkialla kantavaa jäätä vähintään 42 senttiä. Lisäämme tarpeellisen määrän liikenteenohjaustuotteita liikennemerkkejä, jotta kaikki tietävät käyttäytymissäännöt luonnon jäillä liikkuessa, Touhu-Palvelut tiedottaa Facebook-sivuillaan.

Hailuodon ja Oulunsalon välinen jäätie on virallinen kulkuväylä, jossa on voimassa tieliikennelaki. Tiellä saa ajaa 50 kilometrin tuntivauhtia. Ajoneuvojen välillä on säilytettävä 50 metrin ajoetäisyys. Suurin sallittu kokonaispaino ajoneuvoilla on 3,5 tonnia. Jäätiellä ei saa pysähtyä.

Suomen pisimmällä jäätiellä on mittaa noin kymmenen kilometriä. Euroopan pisimmäksi arvioitu sisävesien jäätie kulkee puolestaan Pielisen yli Vuonislahden ja Kolin välillä. Sillä on pituutta seitsemän kilometriä. Lapissa jäätietä käytetään ainakin Kemijärven Räisälässä.

Hailuodon highway pysyy hyvässä kunnossa ainakin lähipäivät, sillä sääennusteet lupaavat pakkasten jatkuvan. Keskiviikkona alueella oli pakkasta runsaat 20 astetta.