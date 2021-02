Aulikki Heinonen, 69, soitti tuhannelle ikäihmiselle – osa puheluista oli täynnä ikävää ja itkua

– Tuli ahdistava olo niiden puolesta, joilla ei mene hyvin, sanoo vanhuksille soittanut Aulikki Heinonen.

Oululainen Aulikki Heinonen tietää, mitä Oulun ikäihmisille kuuluu. Hän soitti viime keväänä noin tuhannelle yli 70-vuotiaalle oululaisvanhukselle. Puhelujen jälkeen häneltä meni ääni pariksi viikoksi.

– Soitin noin 50 puhelua päivässä. Ne kestivät keskimäärin 7–8 minuuttia, mutta jos asiaa oli enemmän, juttelimme 30 minuuttia. Aina sen mukaan kuin oli tarve, Heinonen huomauttaa.

Oululaiset ikäihmiset saivat puheluita siksi, että niiden kautta kyseltiin, mitä heille kuuluu korona-aikana.

69-vuotias Heinonen on mukana vanhusneuvostossa ja halusi olla mukana puheluringissä.

Aulikki Heinonen kertoo selviytyneensä koronan kurimuksesta yllättävän hyvin.­

Hänen mukaansa suurimmalla osalla vanhuksista meni puhelujen mukaan hyvin. Korona ei muuttanut arkea paljoakaan.

Mutta osasta puheluista jäi soittajallekin paha mieli.

– Tuli ahdistava olo niiden puolesta, joilla ei mene hyvin. Mitä iäkkäämmästä ihmisestä oli kysymys, sitä enemmän tuli vastaan yksinäisyyttä ja huolia. Niiden puolesta, joilla meni hyvin, tuli iloinen olo. Ja kiitollinen olin kaupungille, joka käynnisti tällaisen soittoringin, Heinonen toteaa.

Osa puheluista oli täynnä ikävää ja itkua. Itku oli herkässä etenkin niillä vanhuksilla, joilla ei asu omaisia lähellä. Muutamasta tapauksesta Heinonen katsoi parhaimmaksi tehdä huoli-ilmoituksen kaupungin hyvinvointipalveluihin.

Puhelimeen vastanneet seniorit suhtautuivat soittoihin hyvin. Kukaan ei kieltäytynyt juttuseurasta. Vain muutamassa tapauksessa vanhusta ei tavoitettu puhelimeen lainkaan.

– Osa ikäihmisistä ei vastaa tuntemattomiin numeroihin, kun siitä on varoiteltu niin paljon. Osa oli odottanut soittoa, kun he tiesivät puheluringistä. Kukaan ei lyönyt luuria korvaan, Heinonen vahvistaa.

Jos vanhus ei vastannut puhelimeen kolmen soittoyrityksen aikana, hänen tilanteensa siirtyi viranomaisten tarkistettavaksi.

Oululainen Aulikki Heinonen soitti tuhannelle ikäihmiselle.­

Oulun keskustassa asuva Heinonen sanoo itse selviytyneensä koronan kurimuksesta yllättävän hyvin. Arki on ollut pitkäveteistä, mutta ystävien kanssa on keksitty uudenlaisia keinoja selvitä yksin olemisesta.

Hän on perustanut ystäviensä kanssa kirjojen kierrätyspiirin. Jokainen on kerännyt kassillisen kirjoja, jotka on viety ulko-ovelle. Kierrätyksen ansiosta Heinonenkin on lukenut viime vuoden aikana uskomattoman määrän kirjoja.

– Olen lukenut vanhoja teoksia toiseen kertaan ja uusia siihen päälle. Olemme sitten arvioineet niitä kavereiden kanssa Facebookissa ja puhelimessa.

Kesä meni koronasta huolimatta mukavasti, kun sisäharrastukset saattoi vaihtaa liikuntaan ja ulkoiluun.

Heinonen kävi golfaamassa Sankivaarassa ja Virpiniemessä.

– Uimahallien sulkeutuminen on ollut ehkä ikävintä. Uinti on niin helppo tapa liikkua, hän harmittelee.

Oulussa soitettiin kevään 2020 aikana tuhansille ikäihmiselle. Soittajina olivat Oulun kaupungin, seurakuntayhtymän tai Höyhtyän Välkkeen työntekijä sekä vanhusneuvoston edustaja. Soittokierroksella kartoitettiin kotona olevien ikäihmisten tilanne ja tarvittaessa järjestettiin heille tukipalveluita.