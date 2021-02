Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri ennakoi, että tartuntoja tulee lisää.

Northvoltin akkutehtaan koronaryppäässä on todettu nyt 29 tartuntaa suomalaisilla. Niistä 25 on tehtaan työntekijöillä ja viisi jatkotartuntaa heidän lähipiiriinsä kuuluvilla.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Broas arvelee, että tartuntoja on odotettavissa lisää, sillä koronaviruksen brittimuunnos on hyvin tarttuvaa.

– Olemme tavoittaneet tehtaan suomalaiset työntekijät hyvin. Heidät on ohjattu testeihin ja karanteeneihin. Kontaktointia on hoidettu neljän sairaanhoitopiirin yhteisvoimin, Broas kertoo.

Skellefteåssa sijaitsevassa akkutehtaassa on noin 700 ulkomaalaista työntekijää. Suomalaisia työntekijöistä heistä on noin 200. Osa suomalaisfirmoista on jo kotiuttanut työntekijänsä työmaalta.

Northvoltin perustajat ovat entisiä Teslan työntekijöitä, joiden tavoitteena on valmistaa pohjoisessa maailman vihreimpiä akkuja. Tehdastyömaa jatkuu vielä viiden vuoden ajan.

Broaksen mielestä Northvoltin tehdastyömaalta rajan yli Suomeen levinnyt virusrypäs on konkretisoinut virusmuunnoksen mukanaan tuomat riskit. Kenellekään ei enää pitäisi olla epäselvää, miksi rajoilla tarvitaan testauksia.

– Uskoisin, että tämän jälkeen jokainen suomalainen ymmärtää koronatestausten merkityksen. Jokainen joka välittää lähimmäisistään, noudattaa rajalla testaussuositusta. Turhaa rajojen ylittämistä pitää välttää, ja testaus on tärkeää, kun käydään Suomesta töissä Ruotsin puolella, hän muistuttaa.

Rajayhteisön asukkaiden osalta negatiivinen testitulos on voimassa viikon ajan.

Akkutehdastyömaalta koronatartunnan saaneita on Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Vaasan, Päijät-Hämeen ja Husin sairaanhoitopiirien alueelta.