Oululaisia massarokotetaan Ouluhallissa – rokotukset alkavat ikäihmisistä ensi viikolla

Oululaisten massarokotukset alkavat helmikuun aikana. 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottaminen alkaa lauantaina 20. helmikuuta. Rokottamista jatketaan seuraavalla viikolla.

Rokotteen voi saada myös 85-vuotiaan tai vanhemman henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jolla on päätös omaishoidon tuesta, 70-vuotias tai sitä vanhempi henkilö.

Alkuun käytettävissä on vain muutamia satoja rokotteita. Rokotustahti riippuu Ouluun saatavien rokotteiden määrästä. Rokotteita tulee tällä hetkellä Ouluun viikkotasolla vain muutamia satoja. Helmikuun lopulla rokotteiden saatavuuden odotetaan parantuvan.

Rokotuspaikkana on Ouluhalli. Jatkossa Ouluun tullaan avaamaan myös muita rokotuspisteitä.

Ouluhalli sijaitsee Raksilan kaupunginosassa. Se on kokonaispinta-alaltaan 12 000 neliömetrin kokoinen tapahtumakeskus. Hallia laajennetaan ja peruskorjataan 2019–2021.

Rokotusten ajanvaraus avataan maanantaina 15. helmikuuta. Rokotusajan voivat tuolloin varata vain 85-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt sekä heidän 70-vuotiaat tai sitä vanhemmat asuinkumppaninsa ja omaishoitajansa.

Ajan voi varata verkosta Oulun omahoidosta (vaatii tunnistautumisen) tai puhelimitse koronarokoteajanvarauksesta p. 08 558 41415 ma–to kello 8–16, pe kello 8–15.

Toisen puolesta ajan varaaminen onnistuu vain puhelimitse. Myös omaishoitajien tulee varata aika puhelimitse. Verkon kautta ajan voi varata vain 85-vuotiaat ja sitä vanhemmat.

Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanne on rauhoittunut. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 47,5. Alue on silti epidemian kiihtymisvaiheessa.

Viimeisen vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 9 uutta koronavirustartuntaa.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 60,7. Oulu on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta uusien tartuntojen määrä on selvästi laskussa.