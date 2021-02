Northvoltin virusmuunnoslinko ulottuu pääkaupunkiseudulle asti – tartuntoja ilmi jo kaksi viikkoa sitten

Ruotsalaiselta akkutehdastyömaalta on tullut jo 24 koronatartuntaa Suomeen, eteläisin on HUS:in alueella.

Northwoltin tehdastyömaalta peräisin olevia tartuntoja on tullut myös Suomen puolelle.­

Ruotsin Skellefteåsta liikkeelle lähtenyt koronavirusrypäs ulottuu laajasti Suomen puolelle.

Akkutehdastyömaalta koronatartunnan saaneita on Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Vaasaan, Päijät-Hämeen ja HUS:in sairaanhoitopiirien alueelta. Tähän mennessä tartunta on havaittu 20 työmaalla työskennelleeltä suomalaiselta, jonka lisäksi jatkotartunnan Suomessa saaneita on neljä.

– Työmaalla on havaittu yli 150 koronavirustartuntaa. Tähän asti analysoiduista 30 on brittivirusmuunnostapausta, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Boras sanoo.

Broas oli saanut tuoreet tiedot Norrbottenin ja Västerbottenin läänien koronatilanteesta paikallisten tartuntatautiviranomaisten ja heidän pohjois-suomalaisten kollegojensa yhteispalaverissa maanantaina iltapäivällä.

Akkutehtaalla todettujen virusten perimän selvittely on yhä kesken.

– Suurin osa analysoiduista näytteistä on ollut viruksen brittimuunnosta, Broas kertoo.

Koronan brittimuunnosta pidetään herkästi tarttuvana.

Skellefteåsta Suomeen lauantain 23. tammikuuta jälkeen palanneita Northvoltin työntekijöitä kehotetaan hakeutumaan koronavirustestiin kotipaikkakunnallaan.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla 31 positiivista koronavirustartuntaa. Näistä 10 liittyy Northvoltin tehtaan tautiryppääseen. Muiden tapausten tarkempi analysointi on vielä kesken.

Jyrki J. Taskila.­

– Virusmuunnosepäilyihin liittyvät näytteet lähtevät maanantaiaamuna Länsi-Pohjasta tutkittavaksi Helsinkiin. Vastauksia odotetaan viikon puoliväliin mennessä. Northvoltin tilanteen selvittely jatkuu tänään yhteistyössä pohjoisen eritysvastuualueen ja THL:n kanssa, toteaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Maanantaiaamuna todettiin Rovaniemellä yksi Northvoltiin liittyvä koronatartunta.

Northvoltin akkutehtaan työmaalla ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on korkea, noin 80 prosenttia työntekijöistä on kotoisin muualta kuin Ruotsista.

Viruksen tuloreitti ei ole Ruotisin tartuntatautiviranomaisille täysin selvä, mutta yksi suunta vaikuttaa tässä vaiheessa muita todennäköisemmältä.

Ruotsalaisten mukaan tartunnat ovat todennäköisesti levinneet työmaalle Puolasta saapuneiden työntekijöiden matkassa.

Suomalaisia yrityksiä Northvoltin työmaalla on parikymmentä ja suomalaisia työntekijöitä niiden palkkalistoilla pari sataa.

– Valtaosa heistä on tavoitettu ja ohjattu testiin. Heille on tehty karanteeniarvio.

Tässä tapauksessa karanteeniarvio on tarkoittanut lähes säännönmukaisesti altistuneen henkilön asettamista karanteeniin, koska herkästi tarttuvan viruksen brittimuunnoksen todennäköisyyttä pidetään ruotsalaisten analyysien perusteella korkeana.

Testauksissa on todettu myös poikkeuksellisen paljon oireeittomia taudinkantajia.

”Harmittaa, että näin kävi kaikista varotoimista huolimatta”

Kaustislaisen Esari Oy:n neljä työntekijää on saanut koronavirustartunnan Northvoltin tehdastyömaalla Skellefteåssä. Yhtiö toimittaa tehtaalle laitesuojia.

Tartunnat on saatu jo kaksi viikkoa sitten. Toimitusjohtaja Ari Rauman mukaan Esarilla ei ole enää yhtään työntekijää Ruotsin puolella.

– Kaikki työntekijät ohjeistettiin käymään koronatestissä Suomeen tullessa ja he kävivätkin testissä Oulussa. He ovat olleet karanteenissa. Harmittaa, että näin kävi kaikista varotoimista huolimatta.

Rauma sanoo IS:lle, että tilanne on vaikea.

– Tietääkseni projektin johto ja terveysviranomaiset käyvät läpi pahentunutta tilannetta, hän toteaa.

Esarilla on ollut seitsemän työntekijää Northvoltin työmaalla.