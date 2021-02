Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta Aleksista – nähty viimeksi yli kaksi viikkoa sitten

Viimeisin havainto kadonneesta Aleksi Vuoriosta on yli kaksi viikkoa sitten.

Poliisi pyytää havaintoja 28-vuotiaasta Aleksi Vuoriosta, joka on nähty viimeisimmän kerran Oulun alueella 21. tammikuuta.

Poliisin mukaan Vuorio on 180 senttimetriä pitkä. Hän on hoikkavartaloinen. Miehellä on ruskeat, lyhyeksi leikatut hiukset.

Poliisin mukaan miehen yllä on ollut ruskea toppatakki, jossa on oranssi vuori ja hupun sisusta. Lisäksi Vuoriolla on ollut harmaat farkut sekä mustat lenkkarit. Mieheltä puuttuu etuhammas.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot miehestä Oulun poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194.