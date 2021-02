Rajaliikenteessä raju romahdus Torniossa – muutamilta kymmeniltä pääsy Ruotsiin jäi haaveeksi

Länsi-Suomen merivartioston mukaan Ruotsin viranomaiset ovat evänneet pääsyn maahan muutamalta kymmeneltä ihmiseltä, jolla ei ollut tarvittavaa testitulosta.

Liikenne Tornion rajanylityspaikalla on vähentynyt merkittävästi viime yön ja aamun aikana, kun Ruotsi alkoi vaatia rajoillaan negatiivista koronatestitulosta muiden maiden kansalaisilta. Länsi-Suomen merivartiostosta arvioidaan STT:lle, että Tornion rajanylityspaikalla liikennettä on 80–90 prosenttia vähemmän kuin esimerkiksi viime viikolla.

– Meillä on yöstä lähtien ollut vain 750 tulijaa ja lähtijää. Eli liikennemäärä romahti, Länsi-Suomen merivartioston yliluutnantti Jari Rantala kertoo Torniosta.

– Ilmeisesti ihmiset ovat tietoisia tästä asiasta, että testitulos pitää olla.

Kasvomaskeja käyttävät rajavartijat tarkistavat autoilijoiden henkilöllisyyksiä Suomen ja Ruotsin rajalla, Tornion ja Haaparannan välisellä rajanylityspaikalla. Arkistokuva.­

Rantalan mukaan Suomesta lähtijöitä Ruotsiin vaikuttaa olevan myös vähemmän kuin Ruotsista tulijoita Suomeen.

Rantala sanoo keskustelleensa ruotsalaiskollegoiden kanssa, jotka kertoivat tähän mennessä evänneensä pääsyn Ruotsiin muutamalta kymmeneltä ihmiseltä, jolta negatiivinen koronatestitulos puuttui.

Tällä hetkellä myös Suomeen voi tulla Schengen-maista ainoastaan välttämättömässä työasiassa tai perhesyystä. Myös rajayhteisöjä koskeneet erivapaudet ovat jäissä ainakin helmikuun 25. päivään saakka. Erivapaudet koskivat keskeisesti Tornion ja Ruotsin Haaparannan välistä liikennettä.

Rajavaatimuksen syynä brittimuunnos

Ruotsin uuden rajavaatimuksen syynä on koronaviruksen erittäin herkästi tarttuvan brittimuunnoksen leviäminen. Testin on oltava alle kaksi vuorokautta vanha. Vaatimus on voimassa maaliskuun loppuun.

Testipakosta on kuitenkin poikkeuksia. Se ei muun muassa koske alle 18-vuotiaita tai Ruotsissa vakituisesti asuvia henkilöitä tai sellaisia, jotka tulevat maahan perhesyistä. Työmatkalaisia varten on niin ikään omat säännöt.

Ruotsin sisäministerin Mikael Dambergin mukaan säännöt on muotoiltu niin, etteivät ne kohdistuisi työn vuoksi maahan tuleviin kovin raskaasti.

Pohjois-Ruotsin akkutehtaan työntekijöitä patistetaan testiin Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri pyytävät kaikkia Pohjois-Ruotsin Skellefteåsta kahden viikon aikana Suomeen palanneita akkutehtaan työntekijöitä hakeutumaan koronavirustestiin kotipaikkakunnallaan.

Northvoltin tehtaalla on sairaanhoitopiirin mukaan todettu 20 koronavirustartuntaa, jotka ovat tarttuvampaa Britannian virusmuunnostyyppiä. Terveysviranomaisten mukaan työntekijät ovat saattaneet altistua virukselle.

Testiin kehotetaan menemään, vaikka koronaoireita ei olisi. Testiin tulee myös mennä, vaikka tehtaalla tai Suomen rajalla otettu virusnäyte olisi ollut negatiivinen.

Työntekijöitä pyydetään olemaan omaehtoisessa karanteenissa ja välttämään kaikkia kontakteja muihin ihmisiin testivastausta odotettaessa.