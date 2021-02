Tornion rajanylityspaikan koronatestissä käy ihmisiä, joiden pitäisi hakeutua testiin muualla.

Sekä torniolaisten että haaparantalaisten on havaittu käyttävän väärin rajalla sijaitsevan koronatestauspisteen palveluita.­

Tornion rajanylityspaikalla on havaittu koronatestipisteen väärinkäytöksiä.

Testissä ovat käyneet haaparantalaiset, joille sitä ei ole tarkoitettu. Lisäksi on ilmennyt, että osa suomalaisista tulee Suomen puolelta testiin ja matka jatkuu takaisin Suomen puolelle, vaikka massatestauspiste on tarkoitettu ainoastaan Ruotsista Suomeen suuntautuvalle paluuliikenteelle.

– Samassa yhteydessä sijaitseva, ajanvarauksella toimiva koronanäytteenotto puolestaan on tarkoitettu ainoastaan sellaisille torniolaisille, joilla on koronatartuntaan viittaavia oireita tai joiden kohdalla on syytä epäillä altistumista koronavirukselle. Ajanvarauskontissa palvellaan viikonloppuisin myös muita Länsi-Pohjan kuntien asukkaita, kaupunki huomauttaa tänään julkaistussa tiedotteessa.

Kumpaakaan testauspistettä Torniossa ei ole tarkoitettu Ruotsiin suuntautuvan työmatka- tai muun menoliikenteen testaamiseen.

Tornion virkaa tekevä johtava lääkäri Jukka Ronkainen vahvistaa Ilta-Sanomille tiedon, että sekä suomalaisia että ruotsalaisia on havaittu käyneen testauspisteessä väärin perustein.

Suomalaisten on nähty tulevan testipaikan lähellä sijaitsevaan liikenneympyrään Suomen puolelta, ja ympyrästä on käännytty testauspaikalle.

– Miten tämän nyt kohteliaasti muotoilisin. Olen kuullut näistä liikenneympyrän autoista. Testissä on myös käynyt haaparantalaisia, joilla ei ole mitään kontaktia Suomeen. Hakevatko sitten nopeaa testitulosta vai mitä. Se työllistää meitä, Ronkainen pohtii.

Rajalle avatuissa testikonteissa on käynyt nyt yli 2 000 ihmistä testissä. Positiivisia testituloksia on saatu runsaat kymmenen.

Ronkaisen mukaan testauspiste on toiminut sujuvasti. Hän kiittelee Tornion hallintokuntia ja työntekijöitä, joiden avulla testikontit on saatu nopeasti käyttöön.

– Näin pienessä kaupungissa ison projektin polkaiseminen nopeasti käyntiin on sujunut erittäin tehokkaasti. Kontit saatiin paikalle heti, kalusteetkin muutamassa tunnissa. Tämä on ollut Tornion hallintokuntien loistavan yhteistyön tulos, Ronkainen ihastelee.

Tornion kaupunki on saanut paljon kyselyjä testauskäytäntöihin liittyen, sillä Ruotsiin matkustamisen edellytykset kiristyvät viikonvaihteessa.

Ruotsi alkaa lauantaista 6. helmikuuta alkaen vaatia enintään 48 tuntia vanhaa negatiivista koronatestitulosta maahan saapuvilta ulkomaalaisilta. Säännöllisessä työmatkaliikenteessä riittää enintään seitsemän päivää vanha testitulos.

Ruotsissa työssä käyviä ohjeistetaan sopimaan koronatestissä käymisestä oman työnantajansa kanssa. Tarvittaessa koronatestausta tarjoavat yksityisen sektorin palveluntuottajat.