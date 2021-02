Ruotsin poliisi alkaa valvoa Torniosta Haaparannalle matkaavien koronatestipakkoa lauantaina.

Ruotsin hallitus päätti keskiviikkona, että maahan matkustavilta vaaditaan lauantaista lähtien enintään 48 tuntia vanha negatiivinen koronavirustesti. Testauksella halutaan estää tai ainakin hidastaa virusmuunnoksen leviämistä maassa.

Koronatestiä ei vaadita alle 18-vuotiailta. Työn vuoksi matkustaville riittää kerran viikossa saatu negatiivinen testitulos.

Ruotsin naapurissa, Suomen länsirajalla, tieto otettiin vastaan epidemian leviämisen takia tyytyväisenä, mutta rajalla asuvien arkielämän puolesta hämmentyneenä. Tornio ja Haaparanta muodostavat kaksoiskaupungin, jossa on totuttu kulkemaan vapaasti rajan yli.

– Ruotsin pakollinen testi vaikuttaa Suomen kansalaisten liikkumiseen rajaseudulla. Varmaan ihmiset jättävät käymättä vierailuilla tai ostoksilla Haaparannan puolella. Ainakin tällainen toive on, kommentoi tilannetta koordinaattori Päivi Koivupalo Pohjoiskalotin rajaneuvonnasta.

Koivupalo arvioi, että rajayhteisön jäsenet ovat jo tottuneet korona-ajan kiristyviin määräyksiin. Ruotsin testipakkoa osattiin odottaa, koska muiden naapurimaiden rajoilla testit ovat jo olleet pakollisia.

– Kaikki rajoitukset ovat vaikeuttaneet rajan yli työmatkaa tekevien arkea ja rajakauppaa. Esimerkiksi Ylitorniolla on optikkoliike, mutta Ruotsin Ylitorniolla ei ole. Torniossa on kemikalio, mutta Haaparannalla ei ole. Tällainen ostosmatkailu on nyt poikki, hän mainitsee esimerkkejä.

Suomen ja Ruotsin välisellä valtakuntien rajalla on kuusi virallista rajanylityspaikkaa: Tornio, Ylitornio, Pello, Muonio, Kolari ja Karesuvanto. Talvisin kylissä on aurattu jääteitä Tornionjoen yli, mutta viime keväänä epäviralliset rajanylityspaikat kiellettiin.

Rajavartiolaitoksen mukaan Suomen 27. tammikuuta käyttöön ottamat uudet rajoitukset ovat vähentäneet länsirajan liikennettä melkein odotetulla tavalla.

– Liikenne väheni 40 prosentilla. Rajan ylittää päivittäin noin 3 500 ihmistä. Oletettavasti liikenne vähenee entisestään, kun ruotsalaiset ryhtyvät tarkistamaan maahantulon edellytyksiä, toteaa Tornion rajanylityspaikan tiedotusvastaava, yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta.

Haaparannalla ei ole ollut enää vuosiin säännönmukaista rajavalvontaa. Ruotsin tullin liikkuva valvontaryhmä valvoo omalta osaltaan rajaliikennettä.

Uudet maahantulotarkastukset kuuluvat Ruotsissa poliisin tehtäviin. Tarvittaessa apuun kutsutaan puolustusvoimia. Rantala muistelee, että edellisen kerran Haaparannan rajalla oli tarkistuksia parikymmentä vuotta sitten.

– Ruotsin rajalla tehtiin tarkistuksia jonkin aikaa 2000-luvun alussa, kun Suomi, Ruotsi ja Tanska liittyivät Schengeniin. Rajalla oli silloin Ruotsin puolella sars-kuumeen takia rajapoliiseja tekemässä tarkistuksia, hän muistelee.