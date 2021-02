Tornion rajalla testattu lähes 1 400 ihmistä – koronatartuntoja löytynyt 6

Koronatestausta lisättiin Tornion rajanylityspaikalla viime viikolla.

Tornion rajanylityspaikalla on testattu ensimmäisen viikon aikana vajaat 1 400 ihmistä. Koronatartuntoja on todettu vain kuusi.

Tornion kaupungin perusturvajohtaja Leena Karjalainen kertoo, että testauspaikalla on tehty 25.-31.1. tarkkaan ottaen yhteensä 1 379 testiä eli alle 200 testiä päivässä.

– Testissä on käynyt suomalaisia, ruotsalaisia, kaksoiskansalaisia ja muita ulkomaalaisia, hän toteaa.

Tornion rajalla on kaksi testauspistettä, toinen on massatestauspiste ja toinen on ajanvarauksella toimiva torniolaisille tarkoitettu testipiste. Massatestauspiste on avoinna joka päivä klo 7–19.