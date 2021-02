Perhesurma tapahtui oululaisessa hotellissa lauantaina joko illalla tai yöllä.

Oulun poliisi jatkaa asian tutkintaa kahtena murhana ja kuolemansyyn tutkintana.

Tutkinta lähti liikkeelle kadonnutta henkilöä koskevana ilmoituksena. Muhoksella asuva nainen ja hänen kaksi lastaan olivat poistuneet kotoa lauantaina 23. tammikuuta.

Maanantaina 25. tammikuuta Oulun keskustassa olevasta majoitusliikkeestä löydettiin kuolleena kadonneeksi ilmoitettu nainen ja hänen kaksi lastaan. Alkutietojen perusteella oli epäiltävissä, että keski-ikäinen äiti on surmannut ensin yläkouluikäisen ja alle kouluikäisen lapsensa ja sitten itsensä.

Esitutkinnan perusteella tekoon ei epäillä liittyvän ulkopuolisia henkilöitä. Murhista epäilty nainen ja lapset ovat saapuneet oululaiseen majoitusliikkeeseen lauantaina 23.1. iltapäivällä.

Surmat ovat tapahtuneet vuokratussa huoneessa todennäköisesti saman illan tai yön aikana. Äidin epäillään surmanneen itsensä pian lasten surmien jälkeen.

Surmissa epäillään käytetyn lääkeaineita. Poliisi ei tässä vaiheessa kerro tarkempia yksityiskohtia lääkkeistä tai tekotavasta. Uhreissa ei ole todettu ulkoisia väkivallan merkkejä, jotka kertoisivat muusta tekotavasta.

Murhista epäilty nainen on toiminut sairaanhoitajana oululaisessa terveydenhuoltoalan yksikössä. Esitutkinnassa on varmistunut, että epäilty on ennen surmia anastanut lääkkeitä työpaikaltaan.

Hänellä on työnsä puolesta ollut pääsy työpaikkansa lääkevarastoon. Lääkkeiden anastuksen osalta asiaa tutkitaan epäiltynä varkautena ja huumausainerikoksena.

Motiivin osalta esitutkinta on edelleen kesken.

– Poliisin käsitys tässä vaiheessa on, että motiivin osalta kyse on täysin tekijään liittyvistä asioista, joihin kenelläkään ulkopuolisella, mukaan lukien lähiomaiset, ei ole osuutta, poliisi tiedottaa.