Alueella suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa työtehtävissä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin viikonlopun aikana 12 uutta koronatartuntaa. Viime viikon aikana uusia tautitapauksia ilmeni 27.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan tiedotteen mukaan valtaosa viime viikon tartunnoista on tullut länsirajan ylittäjiltä Ruotsin puolelta.

– Tarkempi analyysi on vielä kesken. Koronaturvaohjeiden noudattaminen tautitapausten lisääntyessä on nyt erittäin tärkeää. Työtehtävissä kasvomaskin käyttö on suositeltavaa kaikilla toimialoilla, Taskila huomauttaa.

Testejä tehtiin Länsi-Pohjassa viime viikolla 864 kappaletta.

Länsirajan koronatestaamista lisättiin viime viikolla, kun hallituksen uudet rajamääräykset tulivat voimaan 27. tammikuuta. Tornion rajanylityspaikalla on nyt kuusi testauspistettä konteissa. Rajavartijat ohjaavat Ruotsista tulevat testauspaikalle ja testin ottamiselle on vahva suositus.