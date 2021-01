Lapissa kunnat, rajavartiolaitos ja infektioiden torjuntayksikkö miettivät yhdessä rajanylityspaikkojen aukioloaikoja.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu oyskorona.fi-sivuston mukaan 17 uutta koronatartuntaa viimeisen vuorokauden aikana. Alueen ilmaantuvuusluku on nyt 63,3. Sairaalahoidossa on Oulun yliopistollisessa sairaalassa 8 koronapotilasta.

Oulussa on tällä viikolla torstai-iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 50 uutta tartuntaa, mikä on noin neljänneksen vähemmän kuin viime viikolla vastaavaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana Oulussa 273 henkilöä, mikä on myöskin neljänneksen pienempi määrä kuin viime viikolla vastaavaan aikaan. Joukkoaltistumisia on tullut ilmi kolme, mikä on yli puolet vähemmän kuin viime viikolla vastaavaan aikaan.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla 14 uutta tartuntaa. Alue on perusvaiheessa. Ilmaantuvuus on THL:n koronakartan mukaan nyt 21,3.

Testausta ja valtakunnan rajan ylittämistä koskevat uudet ohjeet tulivat voimaan keskiviikkona. Rajayhteisöön kuuluvien Suomessa asuvien sekä säännöllisesti Norjan ja Ruotsin rajan ylittävän työmatkaliikenteen osalta rajaa ylittäessä on oltava todistus alle 7 vuorokautta sitten tehdystä negatiivisesta koronatestistä.

– Kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan kuitenkin välttämään. Infektioiden torjuntayksikkö tarkentaa rajanylityspaikkojen aukioloaikoja yhteistyössä kuntien ja rajavartiolaitoksen kanssa, Lapin sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Tavoitteena on, että uudet aukioloajat olisivat käytössä noin viikon kuluessa. Rajavartiolaitos ohjaa rajanylittäjät koronatesteihin yhteistyössä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. Testaukset tehdään pääsääntöisesti rajanylityspaikkojen lähellä olevien terveysasemien testauspisteillä.

Länsi-Pohjassa on tullut ilmi viimeisen vuorokauden aikana viisi ja viikon aikana 15 uutta koronavirustapausta. Tartunnanjäljitys on tapauksissa vielä käynnissä.

THL:n koronakartan mukaan Länsi-Pohjan ilmaantuvuus on nyt 60,2.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri muistuttaa, että tartuntatautilääkärin määräämän karanteenin rikkominen on rangaistava teko, joka voi johtaa vakaviin seuraamuksiin.

– Yleisvaarallisena tartuntatautina koronavirusinfektio voi karanteenin rikkomisen seurauksena tarttua esimerkiksi ikäihmiseen, jolle tauti voi olla pahimmillaan kohtalokas, sairaanhoitopiiri huomauttaa.