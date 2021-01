Myös vihreät ja keskusta saivat osansa häiriköistä viime viikolla.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston Oulun toimiston ikkunat töhrittiin keskiviikkona. Pakkahuoneenkadun ja Mäkelininkadun kulmauksessa sijaitsevan toimiston ikkunoihin oli piirretty tusseilla hakaristejä. Toimiston julkisivuun oli myös liimattu äärioikeistoon viittaavia tarroja.

Vasemmiston pohjoisen alueen toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki kertoo, että töhryistä tehtiin rikosilmoitus poliisille ja kuviot poistettiin julkisivusta heti iltapäivän aikana.

– Kuvat otettu, rikosilmoitus tehty ja säälittävät rävellykset poistettu tärpätillä ovista. Valvontaa tehostetaan, joten jos tämä toistuu, jatkossa on myös kuvamateriaalia tekijöistä. Alavuotunki tviittasi keskiviikkona.

Alavuotunki on työskennellyt puolueen pohjoisen toimistossa kymmenen vuoden ajan. Töhrimistä ei ole hänen mukaansa tapahtunut aikaisemmin.

Vasemmiston Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Olli Kohonen arvioi, että poliittinen ilmapiiri on muuttunut. Sotkut ovat yksi osoitus siitä.

– Tekoa ei saa paisutella, mutta kun sotkut on tehty poliittisen toimijan seinään, niin se on tietynlainen merkki ikävästä poliittisesta ilmapiiristä. Siihen lisäksi vielä se, että töhryt on tehty vainojen uhrien muistopäivänä, niin surullinen mielihän tästä tulee, Kohonen kommentoi.

Oulun poliisi on vastaanottanut ilmoituksen töhryistä keskiviikkona.

– Yleisellä tasolla tällaisessa tapauksessa rikosnimike on yleensä lievä vahingonteko tai vahingonteko, rikosylikonstaapeli Hannu Lappalainen Oulun poliisilaitokselta arvioi Ilta-Sanomille.

Vasemmiston lisäksi vihreät ja keskusta ovat saaneet oman osansa häiriköinnistä. Keskustan virtuaalinen vaalitilaisuus keskeytyi viime viikolla, kun linjoille ilmestyi kutsumaton vieras natsitervehdyksineen.

Vihreiden Oulun kunnallisjärjestön Taka-Lyötyssä sijaitsevan toimiston seiniin ja ikkunoihin oli myös viime viikolla maalattu spraymaalilla hakaristejä ja kirjoitettu tekstejä.