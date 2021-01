Rakennustyömaan tilanne on rauhoittumassa eikä tänään ole enää todettu uusia tartuntoja.

Ouluhallin rakennustyömaalla on todettu tämän viikon aikana 26 koronatartuntaa. Tartuntoja on sekä pääurakoitsijan, Rakennusliike Peabin, että aliurakoitsijoiden työntekijöissä.

Nopeasti ja laajasti levinneet tartunnat hidastavat hallin rakennustöitä, mutta eivät pysäytä niitä kokonaan, kertoo toimitusjohtaja Mika Katajisto. Kaikki työntekijät eli noin 60 henkilöä on testattu.

– Sairaana tai karanteenissa on yhteensä 40 henkilöä. Suurin osa 14 vuorokauden karanteeneista on päättymässä ensi viikon aikana. Tästä aiheutuu luonnollisesti häiriöitä työmaan toimintaan, mutta työt ovat olleet käynnissä koko ajan. Työmaa alkaa olla nyt jo loppuvaiheessa, joten emme usko tästä aiheutuvan viivästyksiä aikatauluun, Katajisto toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan epidemia on kiihtymisvaiheessa. Viimeisen kahden viikon aikana alueella on todettu oyskorona.fi -sivuston mukaan 267 uutta tartuntaa. Viimeisen vuorokauden aikana tartuntoja on ollut 36, kaikki Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on 65. Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 95,9. Oulussa ilmaantuvuus on lievässä laskussa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 2.2. – 28.2.

Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 henkilöä, jos niissä voidaan varmistaa virusturvallisuus.