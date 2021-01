Ostosreissut Ruotsiin loppuivat kuin seinään – länsirajan liikenne hiljeni

Ruotsista Suomeen tulijat pysäytetään Torniossa ja ohjataan koronatestiin ”vahvalla suosituksella”.

Hallituksen uudet rajaliikennesäännöt tepsivät Suomen länsirajalla Torniossa. Ensimmäisen 12 tunnin aikana liikennemäärät putosivat rajusti.

Valtioneuvosto päätti viime viikolla, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset tulivat voimaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja ne ovat voimassa 25. helmikuuta asti.

Rajapäätöksillä pyritään torjumaan koronaepidemian kasvun kiihtyminen uudelleen sekä aiempaa tarttuvamman virusmuunnoksen leviäminen Suomessa

Tornion rajanylityspaikan tiedotusvastaava, yliluutnantti Jari Rantala seurasi liikennettä keskiviikkona aamupäivällä tottunein silmin.

– Ainakin nyt näyttää, että hallituksen tavoitteet saavutetaan, rajan liikenne on rauhoittunut. Kaikki on sujunut paremmin kuin odotettiin. Pitkiä jonoja ei ole muodostunut, Rantala mainitsee.

Puolenpäivän aikaan rajalla oli IS:n havaintojen mukaan vain ajoittain lyhyitä jonoja. Suomesta Ruotsiin päin menevä liikenne oli lähes olematonta.

Uudet rajasäännökset eivät ruuhkauttaneet liikennettä, mutta ajoittain ylityspaikalle muodostui lyhyitä jonoja.­

Tornion rajanylityspaikalla on liikkunut alkuvuoden aikana 15 000–20 000 ihmistä päivittäin. Hallituksen uusien säännösten tavoitteena on vähentää rajaliikenne puoleen tästä.

Yksittäiset rajavartijat tarkistavat Ruotsista rajan yli tulevien maahantuloedellytykset. Työasioissa liikkuvilta edellytetään työnantajan antamaa todistusta työmatkan välttämättömyydestä.

Torniossa rajan yli pääsee vain viralliselta rajanylityspaikalta. Krannikadun ja Näränperän tiet on suljettu.

Rajalla otettiin käyttöön samalla vahva suositus koronatestaamiseen kaikilta Ruotsin puolelta Suomeen tuleville. Osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen sanoo, että uusi käytäntö lähti sujuvasti liikkeelle.

– Maanantaina testissä kävi 95 ja tiistaina noin 150 henkilöä. Keskiviikkona testissä on käynyt puoleenpäivään mennessä noin sata. Jonoa ei ole muodostunut. Testaus on vienyt muutaman minuutin, hän selvittää.

Testauspiste on avoinna joka päivä klo 7–19. Testejä varten rajalle on tuotu kontteja, joissa on kuusi testauspistettä.

Testien vilkkainta aikaa on Junes-Leinosen mukaan ollut viime perjantain pilottijakson sekä maanantain ja tiistain kokemusten perusteella puolen päivän aikaan. Testattavista valtaosa on ollut ruotsalaisia tai kaksoiskansalaisia.

Ruotsalainen Lilja Maria Hjort kävi koronatestissä Torniossa.­

Ruotsin kansalainen Lilja Maria Hjort tuli rajan koronatestauspaikalle Suomen puolelta Kaakamosta.

– Mielelläni poikkean testissä. Olen jo sairastanut lievämuotoisen koronan. Hienoa, että rajalle on tullut testauspaikka. Lyhyt käynti riittää, ei tässä tarvitse jonotella, hän kommentoi.

Myös torniolainen Pekka Erkinantti pitää rajan testaamisen lisäämistä asiallisena.

– Asun Torniossa, mutta kävin asioilla Haaparannalla. Nopea testausmahdollisuus on tarpeellinen ja hyvä asia, hän toteaa.

Testivuoroaan odottelevan Ari Äijälän arjen korona on tehnyt monimutkaiseksi. Perhe asuu Ruotsin puolella, mutta mökki ja työt ovat osittain Suomessa. Puolisolla on liike Torniossa.

– Olen Suomen kansalainen, joten pääsen aina kulkemaan, mutta ruotsalaisille rajaelämä on käynyt hankalaksi. Vaimo muutti Suomen puolelle väliaikaisesti. Kävin testissä nyt toisen kerran tässä rajalla. Hyvä että tähän on tuotu testauspaikka, Äijälä sanoo.

Ari Äijälä asuu Haaparannalla, mutta työt ja mökki tuovat perheen säännöllisesti asioimaan Suomen puolelle.­

Uusien rajoitusten myötä rajayhteisöjä koskeneet erivapaudet lakkaavat. Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on kuitenkin aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu.

Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.