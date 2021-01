Italialaiskolmikko paistaa pizzoja Keminmaassa keskellä korpea – erämaaravintola pelasti koronan kiusaaman rekikoirayrityksen

Joulukuussa 2019 aloittanut Old Pine Husky Lodge ehti tuoda turisteja Keminmaahan vain 9 viikkoa, kun korona iski.

Keskellä Keminmaan korpea leijuu vastustamaton valkosipulin tuoksu. On ajettava yli 30 kilometriä jäistä sivutietä maistellakseen aitoja italialaista pizzoja entiseen seurakunnan leirikeskukseen avatussa ravintolassa.

Keittiössä kaikuu italiankielinen puheensorina, kun Simona Pinco, Massimiliano Nevi ja Alessandro Maccari laittavat ruokaa. Pannulla paistuu valkosipulia ja kirsikkatomaatteja. Pizzan päälle Simona latoo Italiasta tuotua artisokkaa, oliiveja, mozzarellaa ja salamia.

Jälkiruuaksi Simona on leiponut Pohjois-Italiassa suosittua struudelia. Alessandro tiristää kahvikoneesta espressot.

Erämaapizzerian raaka-aineet tuodaan Italiasta. Vain kananmunat ovat paikallisia.­

Old Pine Husky Lodge sijaitsee aidosti keskellä ei mitään. Honkamaasta on lähimpään kaupunkiin, Kemiin, matkaa noin 40 kilometriä. Rovaniemelle kilometrejä kertyy noin 95, Tornioon 55 ja Ouluun 130.

Naapureita ei ole. Entinen Keminmaan seurakunnan leirikeskus on keskellä lumista metsää. Pihassa on muutama rakennus. Yhden rakennuksen takana haukkuvat rekikoirat. Huskyjä on nyt yli 30. Niitä hoitavat Simona ja Massimiliano.

Italialaispari on ihastunut kylmään ja pimeään erämaapaikkaan.

– Ikkunasta olemme nähneet hirviä, kettuja ja jäniksiä. Kun ei ole valoja, revontulet ja tähdet näkyvät selvästi. Pakkanen ja pimeys eivät haittaa. Minusta keskitalvi on parasta aikaa, Simona kehuu.

Entisen seurakunnan leirikeskuksen keittiö on hyvässä kunnossa. Simona leipoo pizzaa.­

Yrityksen omistaa Sienasta kotoisin oleva Maccari, joka esittelee paikkaa hyvällä suomen kielellä. Vuonna 1996 pääkaupunkiseudulle Nokian insinööriksi palkattu mies on vaihtanut it-alan työt matkailuyrittäjyyteen. Hän muutti torniolaisen vaimonsa kanssa pohjoiseen vuonna 2017.

– Huomasin että Keminmaan seurakunta oli pannut tyhjillään olleen leirikeskuksen myyntiin. Ajelin katsomaan ja heti tuli tunne, että tämä on sopiva. Lokakuussa 2019 ostimme paikan, Maccari muistelee ensimmäistä Honkamaan reissuaan.

Hän ei osaa täysin selittää mikä syrjäisessä erämaapaikassa viehätti. Osa rakennuksista vaatii remonttia. Honkamaassa oli hänen silmissään mahdollisuuksia.

– Matkailuyrittäjänä ajattelin, että Lapista puuttui paikka, jossa voi asua koirien kanssa. Halusin samanlaisen kohteen kuin Pohjois-Norjan Altassa. Siellä on ravintola, majoitus ja koirat samassa. Asiakkaat voivat elää koirien parissa, hän selvittää.

Alessandro Maccari on kotoisin Sienasta. Hän muutti perheensä kanssa pääkaupunkiseudulta pohjoiseen vuonna 2017.­

Rekikoirien hoitajaksi hän suostutteli pariskunnan Roomasta. Kolmikon tiet olivat kohdanneet aikaisemmin, kun Simona ja Massimiliano tulivat Lappiin vihittäväksi. Alessandro järjesti vihkimisen Karungin kirkossa ja käänsi vihkivalat italiaksi.

Häiden jälkeen yhteydenpito jatkui. Simona oli tehnyt Italiassa töitä rescue-koirien parissa.

– Soitin Simonalle ja houkuttelin heidät tänne, Maccari sanoo.

Italialaispariskunta asuu nyt Honkamaassa. Asuntona on pihapiirin tuotu moderni mökki. Koirien hoitamisen lisäksi he pitävät huolta kokonaisuudesta ja ravintolasta, joka on pitänyt Old Pine Husky Lodgen hengissä koronaepidemian aikana.

Ravintola on avoinna perjantaisin ja viikonloppuisin. Asiakkaita otetaan vastaan koronan sallimissa rajoissa.

Pizzat tehdään italialaisista raaka-aineista. Vain kananmunat ovat paikallisia.

Old Pine Husky Lodge on matkailuyritys, joka keskittyy rekikoiraelämyksiin.­

Honkamaa sai ensimmäiset italialaiset vieraansa joulukuussa 2019. Yhdeksän viikon täysipainotteisen toiminnan jälkeen matkailijoiden vastaanottaminen piti keskeyttää. Se oli juuri aloittaneelle yritykselle katastrofi.

– Yritin miettiä miten kaikki kulut saadaan peitettyä. Yksi koira syö kilon verran ruokaa päivässä. Vaimo sanoi, että avatkaa pizzeria. Pidin häntä ihan hulluna, kuka tänne korpeen lähtee ajamaan pizzan takia! Kaupungeissa on tarpeeksi ravintoloita, Maccari kertoo vastanneensa puolisolleen.

Kun koronaepidemia jatkui, Maccari päätti lopulta yrittää kahvilan ja ravintolan pitämistä. Kahvilatoiminta käynnistettiin hyvin pienimuotoisesti kesällä 2020. Lisäksi Honkamaassa aloitettiin opastettujen kierrosten järjestäminen. Perheet saivat käydä koirien luona, ajelulla ja lopuksi paistettiin pizzat.

Uudenlaisen, paikallisille ihmisille suunnatun toiminnan suosio yllätti yrittäjän. Syksyllä viikonloput olivat täynnä.

– Asiakkaita on tullut Oulusta, Rovaniemeltä ja Kalixista Ruotsin puolelta. Olemme leiponeet satoja pizzoja, se on pitänyt meidät hengissä. Yllättävää kuinka pitkän matkan ihmiset ovat valmiita ajamaan, jos ohjelma miellyttää. Puskaradio on toiminut hyvin, Maccari ihmettelee.