Ruotsista tulevat pääsevät rajalla maanantaista lähtien testiin joka päivä klo 7–19.

Koronaviruksen testaamista lisätään länsirajalla Tornion rajanylityspaikassa muuntoviruksen leviämisen estämiseksi. Kaikkien vapaaehtoisten testaaminen alkaa virallisesti maanantaina, mutta Ruotsista tulevien halukkuutta testeihin pilotoitiin jo perjantaina.

Rajavartijat kertoivat Haaparannalta Tornioon tuleville vapaaehtoisesta testausmahdollisuudesta perjantaina aamupäivällä. Valtaosaa tulijoista asia ei kiinnostanut, mutta muutama autoilija siirtyi asiasta kuultuaan Torniossa testauspaikalle.

Tornion rajanylityspaikalla on koronatestejä ja terveysneuvontaa varten kontteja.­

Timo Korpisalo ja Jari Honkapää ajelivat työpaikaltaan Kalixista Suomen puolelle viikonlopun viettoon. Molemmat miehet pitävät testien lisäämistä hyvänä asiana.

– Pääsemme tullessa nollatestiin heti rajalla ja toinen testi tehdään sitten kotipaikkakunnalla 72 tunnin päästä. Tämä auttaa liikkumisessa, kun ei tarvitse jäädä heti karanteeniin, Valmetilla työskentelevät miehet toteavat.

Vapaaehtoisen koronatestin tulos ilmestyy testattavan omakantaan. Jos tulos on positiivinen, siitä ilmoitetaan lisäksi puhelimitse.

Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen arvioi, että kaikkien Ruotsista tulevien testaaminen toisi rajalle pitkät jonot.­

Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen kertoo, että rajan testauspisteelle on palkattu 10 työntekijää. Testausmahdollisuus on maanantaista lähtien joka päivä 12 tunnin ajan klo 7–19.

Testien lisäämisen ei pitäisi hänen mukaansa ruuhkauttaa rajan liikennettä.

– Olemme laskeneet, että pystymme testaamaan noin tuhat ihmistä 12 tunnin aikana. Jokaiselle asiakkaalle on 5 minuutin aika. Tilannetta helpottaa se, että meillä on maanantaista alkaen vain yksi rajanylityspaikka. Näränperän ja Krannikadun paikat suljetaan, Karjalainen huomauttaa.

Karjalaisen mukaan rajalla pystyttäisiin testaamaan nykyistä tehokkaammin, mutta kaikkien Ruotsista tulevien testaaminen olisi iso urakka. Rajan ylittäjiä on noin 20 000 vuorokaudessa. Tästä suurin osa on työmatkaliikennettä sekä rajayhteisöön kuuluvien ihmisten liikkumista.

– Kaikkien Ruotsista tulevien testaaminen olisi suuri haaste. Siinä tapauksessa ihmisten pitäisi valmistautua pitkään jonotukseen rajaa ylittäessään, Karjalainen arvioi.

Jokaisen Suomeen tulevan testaamiseen Tornion kaupunki ottaisi avukseen yksityisiä palveluntuottajia

Koronan ilmaantuvuusluku on Torniossa nyt 102. Haaparannan puolella lukema on ollut tällä viikolla 1 300. Suomen puolella on aloitettu rokotukset, mutta rokoteannoksia on saatu Tornioon kovin vähän.

Torniolaisia on pystytty rokottamaan 250–350 viikossa. Koronapotilaiden hoitajat ovat saaneet ensimmäisen rokotteen. Ikäihmisten rokotukset ovat käynnissä.

Karjalainen kannattaa ajatusta kaikkien tornionlaaksolaisten rokottamisesta.

– Sillä pysyttäisiin estämään tehokkaasti muuntoviruksen leviämistä.