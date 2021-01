Ravintola Wingerissä 16. tammikuuta käyneiden on tarkkailtava vointiaan altistumisen varalta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana 261 uutta koronavirustartuntaa. Alueen ilmaantuvuusluku on 63,5. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana on oyskorona.fi -sivuston mukaan todettu 25 uutta tartuntaa.

Oulu on siirtynyt epidemialuokituksen pahimmasta eli leviämisvaiheesta astetta lievempään eli kiihtymisvaiheeseen, vaikka ilmaantuvuusluvut ovat Oulussa vielä leviämisvaiheen tasolla.

Epidemian tasaantumisen vuoksi Oulun kaupungin johtoryhmä ja hyvinvointilautakunta ovat päättäneet sallia alle 18-vuotiaiden nuorten ja lasten ryhmämuotoista sisäharrastustoimintaa sekä avanneet niitä koskeva tilat.

Yli 18-vuotiaiden osalta ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen jatkuu, rajoitus on voimassa 1. helmikuuta saakka. Lisäksi abiturientit palaavat lähiopetukseen torstaista alkaen.

Ulkoliikuntapaikkojen pukukopit avataan jälleen tänään käyttöön koronavirustilanteesta johtuneen sulun jälkeen. Ulkoliikuntapaikoille myönnetyt alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vuorot lähtevät pyörimään heti.

Koronaohjeistukset ovat edelleen voimassa kaikilla liikuntapaikoilla. Sisäliikuntapaikat on suljettu kaikilta yli 18-vuotiailta lukuun ottamatta ohjaajia sekä huippu- ja kilpaurheilijoilta.

Myöskään lasten vanhemmat eivät voi jäädä koulujen liikuntasaleille tai muille sisäliikuntapaikoille lastensa harjoitusten ajaksi.

Muilta osin rajoitukset säilyvät ennallaan. Nämä päätökset ovat voimassa 1. helmikuuta asti.

Oulussa on tällä viikolla keskiviikkoon iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 45 uutta tartuntaa, mikä on saman verran kuin viime viikolla samaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 265 henkilöä, mikä on jo saman verran kuin viime viikolla yhteensä. Tällä viikolla on todettu viisi uutta joukkoaltistumista, mikä myös on jo saman verran kuin viime viikolla yhteensä.

Ravintola Wingerissä 16.1. kello 20–22 oleskelleita asiakkaita pyydetään mahdollisen korona-altistuksen vuoksi tarkkailemaan oireitaan tavanomaista tarkemmin ja hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä.

Joukkoaltistumisia on tullut ilmi Kuukkelin päiväkodilla ja Maikkulan alakoulussa.