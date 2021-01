Mies raiskattiin törkeästi Oulussa – hovioikeus: ”Rikos tehty erityisen raa'alla ja nöyryyttävällä tavalla”

Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut oululaismiehen raiskaamisesta annettua tuomiota.

Oululaisten tuttavusten riitely johti nöyryyttävään väkivaltaan uutena vuotena 2020 Toppilassa. Riitaa ratkottiin viemällä uhri vessaan, missä häntä viilleltiin puukolla, hakattiin rautaputkella ja lopuksi raiskattiin.

Väkivallan motiivina oli uhrin mielestä olematon riita naisesta, veloista ja vasikoinnista. Väkivaltaa käytti parikymppinen oululaismies, jonka Oulun käräjäoikeus tuomitsi varkaudesta, törkeästä raiskauksesta, törkeästä pahoinpitelystä, tietomurrosta ja identiteettivarkaudesta 4 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen toukokuussa 2020.

Roberto Rickhard Vihreäjärvi valitti tuomiostaan Rovaniemen hovioikeuteen. Hän kiisti kaikki syytteet ja vaati niiden hylkäämistä. Hovioikeuden mukaan hän on syyllistynyt kaikkiin tekoihin. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.

Teonkuvauksen mukaan Vihreäjärvi on pakottanut tutun miehen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa sekä uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa.

Tapahtumat käynnistyivät tuomitun miehen asunnolla uudenvuoden päivänä. Miesten välille syntyi riitaa naisesta ja veloista. Uhri raahattiin asunnon kylpyhuoneeseen, missä aloitettiin silmitön väkivallan ryöppy.

Väkivallan aikana uhria piestiin rautaputkella ja puukotettiin hauikseen ja pakaraan. Hänelle myös viillettiin selkään kuvioita ja vesikidutettiin laittamalla pyyhe kasvoille ja laskemalla sen jälkeen kasvoille vettä.

Lopulta tuomittu mies otti housut pois jalastaan ja pakotti puukolla uhaten uhrin ottamaan peniksen suuhunsa. Uhrin kieltäytyessä häntä uhkailtiin väkivallalla

Seksuaalisen väkivallan jälkeen tuomittu viilsi uhrin selkään lähes koko selän kokoisen jätkänshakkiruudukon sekä sanan "velka". Sitten hän suihkutti uhria polttavan kuumalla vedellä. Toinen syytetty seisoi kylpyhuoneen ovella ja esti uhria pääsemästä ulos.

– Raiskauksessa on aiheutettu erityisen tuntuvaa henkistä kärsimystä, koska uhri on pelännyt, että hänet tapetaan teon yhteydessä. Rikos on tehty erityisen raa'alla ja nöyryyttävällä tavalla. Uhri on joutunut vastoin tahtoaan ottamaan toisen miehen peniksen suuhunsa kolmannen osapuolen katselleessa. Raiskaus on edellä mainitut seikat huomioiden myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, hovioikeus toteaa ratkaisussaan.

Uhrin nöyryyttäminen viimeisteltiin vielä videoimalla ja kuvaamalla tekoja. Kuvat ja videot julkaistiin sosiaalisessa mediassa uhrin tileillä.