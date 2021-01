Tornio lisää koronatestausta länsirajalla – liikenne Ruotsin ja Suomen rajalla hankaloituu

Länsi-Pohjan keskussairaalaan suunnitellaan erillisen koronan tehohoitoyksikön perustamista.

Tornion kaupunki lisää koronanäytteenottoa länsirajalla. Testausta on mahdollista lisätä perustamalla toinen testauspaikka ja palkkaamalla lisää terveydenhuollon henkilöstöä.

Tornion kaupunginjohtajan Timo Nousiaisen mukaan rajanylittäjien testaaminen vaikeuttaa huomattavasti kaikkien liikkumista. Länsirajalla on noin 20 000 ylitystä päivittäin.

– Tornio on yhdessä Haaparannan kanssa sopinut, että tässä tilanteessa kehotamme kuntalaisia välttämään kaikkea tarpeetonta rajanylitystä. Alueella on paljon välttämätöntä työliikennettä, minkä sujuvuus on nyt tärkeää turvata, Nousiainen tiedottaa.

Hallitus aikoo tiukentaa toimia, joilla pyritään estämään uuden, aiempaa ärhäkämmin tarttuvan koronavirusmuunnoksen leviämistä. Asiasta tiedotti peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) viime viikolla. Kiurun mukaan herkemmin leviävää koronan brittimuunnosta aiotaan torjua muun muassa tiukentamalla rajaliikennettä ja tuomalla koronatestit kaikille rajanylityspaikoille.

Tornio on yhdessä Haaparannan kanssa sopinut, että kuntalaisia kehotetaan molemmin puolin valtakuntien rajaa välttämään kaikkea tarpeetonta rajanylitystä. Taustalla on huoli työmatkaliikenteen sujuvuudesta.

– Alueella on paljon välttämätöntä työliikennettä, minkä sujuvuus on nyt tärkeää turvata. Nyt tarvitaan meiltä kaikilta yhteistä vastuunkantoa, jotta tautitilanne pysyy hallinnassa ja arkielämämme rajalla toimii mahdollisimman hyvin, Nousiainen toteaa.

Länsi-Pohjassa todettiin viikonlopun aikana 6 uutta koronavirustapausta. Viime viikolla alueella ilmeni 15 uutta tautitapausta.

Epidemia on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella edelleen kiihtymisvaiheessa. Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve on johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan lisääntynyt. Potilaita on sekä teho- että sairaalahoidossa aiempaa enemmän.

– Potilasmäärä ei ole suuri, mutta mikäli sairaalahoidon tarve vielä kasvaa, joudutaan sairaalan toimintaa muuttamaan. Joudumme perustamaan erillisen koronatehohoitoyksikön ja suunniteltua leikkaushoitoa perumaan, Taskila arvioi tilannetta.

Koronaturvaohjeiden noudattaminen on hänen mukaansa nyt erittäin tärkeää.

– Ikäihmisten kanssa kontaktit ja kyläilyt tulee toteuttaa mahdollisimman pitkälle etäkontakteina.