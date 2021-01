Larivaara ja Toivonen solmivat keskenään ohjaajasopimuksen – perheen alaikäisiä lapsia työllistettiin teatteriin

Oulun käräjäoikeus joutuu pohtimaan, mikä merkitys taiteellisen johtajan ja näyttelijän aviosuhteella on ollut Oulun teatterissa.

Näyttelijä, muusikko ja ohjaaja Merja Larivaaran ja hänen puolisonsa Kari-Pekka Toivosen kausi Oulun teatterissa on johtanut erikoiseen riitavyyhtiin, jota puidaan parhaillaan Oulun käräjäoikeudessa.

Oulun teatterissa näyttelijänä vuosina 2014–2019 määräaikaisilla sopimuksilla työskennellyt Larivaara ja samaan aikaan teatterin taiteellisena johtajana toiminut Toivonen olivat aviopari, mutta myös esimies ja alainen.

Pariskunnalla oli Samasama-niminen osakeyhtiö, jonka toimialana oli muun muassa esittäviä taiteita palveleva toiminta. Larivaara on ollut yhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen ja Toivonen varajäsen. Yhtiön toimitusjohtaja on ollut Toivonen ja toimitusjohtajan sijainen Merja Toivonen (Larivaara).

Osakeyhtiön kautta Larivaara esitti Seniorisoppa-nimistä kokonaisuutta sekä teatterissa että sen ulkopuolella. Näyttelijän mielestä hän on itse kehittänyt kokonaisuuden ja omistaa siksi siihen tavaramerkkioikeuden.

– Seniorisopan esitysoikeudet kuuluvat teatterille ja se esitys, joka on pidetty teatterissa on tietysti teatterin. Tavaramerkkioikeudet ovat yhtiölläni. Produktio on ollut yhteistyötä Jokiteatterin/Samasaman ja teatterin välillä, molemmat osapuolet ovat tästä hyötyneet, sanoi Larivaara käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.

Larivaaran mukaan Seniorisoppa-esitysten kieltäminen kilpailevana toimintana joulukuussa 2018 liittyy tapahtumaketjuun, joka oli saanut alkunsa hänen otettua yhteyttä esimiehiinsä. Yhteydenotto tapahtui sen jälkeen, kun Larivaaraan oli hänen mukaansa työyhteisössä kohdistunut pitkään kiusaamista ja lopulta Larivaaran mukaan hänen fyysiseen koskemattomuuteensa oli kajottu.

Teatterin näkemys on toisenlainen. Seniorisopat ovat teatterin mielestä olleet sen omaa tuotantoa.

– Konsepti oli kehitetty Larivaaran työskennellessä kaupunginteatterissa ja sitä oli edellä todetulla tavalla esitetty kaupunginteatterissa sen ohjelmistoon kuuluvina esityksinä ensimmäisen kerran 12.2.2015, todetaan Oulun kaupunginteatteri Oy:n oikeudelle antamassa vastineessa.

Toinen käräjäoikeuden käsittelemän kiistan aihe on Vihainen leski -näytelmän ohjaustyö. Larivaaran mukaan hän on tehnyt ohjauksesta sitovan sopimuksen puolisonsa kanssa huhtikuussa 2018. Vierailevan ohjaajan palkkioksi he sopivat 18 00 euroa.

Ohjaustyö pantiin kuitenkin jäihin teatterissa ilmenneiden työhyvinvointiongelmien takia. Larivaara jätti kirjallisen työsuojeluilmoituksen joulukuussa 2018 työpaikkakiusaamisesta.

Teatterin työntekijät puolestaan syyttivät Toivosta huonosta työskentelyilmapiiristä ja huonosta johtamisesta.

Teatterin mielestä Toivosella ei ollut valtuuksia tehdä minkäänlaista sopimusta vaimonsa kanssa.

Larivaaran ja Toivosen toiminnasta teatterissa syntyi muitakin eettisiä ongelmia. Niihin puututtiin jo vuonna 2016, kun teatterin hallituksen puheenjohtajana toimi nykyinen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Kaupunginteatteri teki kaiken kaikkiaan ostoja Samasama Oy:lta 152 163 eurolla vuosina 2014–2018. Yhteistyö Samasaman kanssa päättyi, kun teatterin hallituksen puheenjohtaja vaihtui.

– Kysymys oli ollut siitä, että kaupunginteatteri oli ostanut palveluita taiteellisen johtajan ja Larivaaran omistamalta yritykseltä sekä palkannut heidän alaikäisiä lapsiaan. Taiteellisen johtajan ja Larivaaran oli täytynyt ymmärtää, että perheen sisällä sopimuksien tekeminen edellytti ehdottomasti toimitusjohtajan hyväksyntää, mainitaan kaupunginteatterin vastineessa.

Tuppurainen toimi hallituksen puheenjohtajana 2013–2018. Hän oli mukana valitsemassa Toivosta teatterin taiteelliseksi johtajaksi.

Larivaaran ja Toivosen perheenjäsenten palkkaaminen nousi esiin erityisesti vuonna 2018, kun perheen Meeri-tytär valittiin Peppi Pitkätossun rooliin 400 hakijan joukosta. Näytelmän ohjasi Larivaara.

Valmisteluistunnossa riidan osapuolet toivat esiin halunsa sovintoratkaisusta. Larivaaran asianajajan, varatuomari Henri Niemisen mukaan sovintoa on haettu alusta alkaen.

Larivaara ei halunnut kommentoida asiaa medialle.

Oulun teatterin hallituksen puheenjohtaja Matti Karhula sanoo, että sovinnollista ratkaisua aiotaan etsiä ennen oikeuden toukokuista pääkäsittelyä.