Perunasalaatin ostoreissu muutti kertaheitolla oululaismiehen elämän.

Oulussa Kaakkurin K-Citymarketin asiakaspalvelussa on ollut viime aikoina vilkasta, kun tieto suuresta lottovoitosta kiiri alueen ihmisten korviin.

3,6 miljoonan päävoitto pamahti asiakaspalvelussa tehtyyn ruudukkoon viime vuoden puolella, kierroksella 50.

Tavaratalopäällikkö Villepekka Keinänen iloitsee voitosta sekä lottoajan että kaupan puolesta. Iloon yhtyvät kaikki asiakaspalvelun työntekijät.

– Kaupalle on positiivinen ja iloinen asia, että jotakin on onnistanut ja hänen elämänsä on myönteisellä tavalla mullistunut, Keinänen toteaa.

Asiakaspalvelun työntekijät muistelevat, että onni on suosinut Kaakkurin Citymarketissa ennenkin. Kauppa avattiin vuonna 2003.

– Muistaakseni heti alkuvuosina päävoitto osui kahdelle ja toinen voittajista osti kuponkinsa täältä. Myös Luontoarvan päävoitto on myyty kerran meidän kautta, asiakaspalvelusta kerrotaan.

Veikkauspisteessä on vilkasta myös tällä viikolla, sillä Eurojackpotin voittosumma on paisunut peräti 90 miljoonaan euroon.

– Ouluun osuneet voitot innostavat itseänikin veikkaamaan. Olen lotonnut 30 vuotta samaa riviä. Laitan maltillisesti pieniä summia Kenoon, Lottoon ja Eurojackpotiin. Tuohan se aina pikkuisen jännitystä elämään, asiakaspalvelun Päivi kertoo.

Kaakkurin Citymarketin asiakaspalvelussa onnitellaan lottovoittajaa, joka nappasi pääpotin kierroksella 50. Oululaismies teki voittoisan rivinsä asiakaspalvelutiskillä.­

Yli kolmen miljoonan euron potin itselleen veikanneen oululaismiehen ihan tavallinen kauppareissu muuttui ikimuistoiseksi kierroksella 50. Hän kertoo menneensä kauppaan ostamaan perunasalaattia. Ostosten yhteydessä hän laittoi Loton vetämään.

– Kävelin ensin jo myyntipisteen ohi, mutta palasin sitten takaisin, kun ajattelin että laitanpa nyt sen Loton vetämään. Annoin koneen arpoa numerot riveihini, vaikka minulla on ollut pari sellaista riviä, joita olen pelannut useasti, kertoo voittaja Veikkauksen mukaan.

Oululaismies vietti lauantaina pikkujouluja pienessä seurueessa. Myöhään illasta hän muisti tarkastaa puhelimensa kautta Loton arvonnan tulokset.

Aluksi hän luuli voittaneensa 3 600 euroa. Lopulta hän tajusi, että kyseessä onkin hieman tavallista suurempi summa.

– En oikein edes muista siitä hetkestä paljon, kun tajusin, että minulla on täysosuma ja olen voittanut 3,6 miljoonaa euroa. Tuntui siltä, että taju lähtee, kun sitä voittosummaa katsoi, voitostaan hämmentynyt mies naurahtaa.

Kaakkurin Citymarketissa on veikattu ennenkin voittoisasti. Edellisestä suurvoitosta on aikaa viitisentoista vuotta.­

Pikkujoulut jäivät kesken, kun mies päätti, että kuponki pitää tarkastaa kertaalleen vielä kotona. Ja kyllä, lottolähetyksen jälkikäteen katsottuaan hän huomasi, että kupongilla todella ovat samat numerot kuin oikeassa rivissä.

– Sen jälkeen olen kertonut tästä tietenkin perheelleni ja läheisimmille ystävilleni. Reaktiot ovat olleet aika uskomattomia ja kaikki ovat olleet iloisia puolestani.

Kaakkurissa onnekkaan veikkauksen tehnyt voittaja kertoo, että ainakin noin viikon verran voiton jälkeen hänellä oli ”euronkuvat silmillä” ja ostoksia tuli tehtyä. Hän kuvailee itseään haaveilijaksi ja sanoo, että on miettinyt mihin kaikkeen rahaa käyttäisi, jos lottovoitto osuisi kohdalle. Nyt haaveet alkavat muuttua todellisuudeksi.

– Esimerkiksi asunnon tai oman talon ostaminen voisi olla kiva. Autoakin voisi päivittää. Ja tietenkin olen ajatellut, että perheelle ja ystäville annan jotain, varsinkin kun viime vuosi oli monille aika rankka. Pankkiin otan varmaan yhteyttä, jos rahoja laittaisi poikimaan johonkin, kun näin isoja rahoja ei ole aikaisemmin ollut, toteaa oululaismies iloisesti.

Voitostaan ja suunnitelmistaan kertoessaan miehen ajatukset palaavat selvästi vielä tavalliseen kauppareissuun Kaakkurin K-Citymarketissa.

– Olihan se aika arvokas perunasalaatti, täräyttää voittaja naurahtaen.