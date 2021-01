Merja Larivaara vaatii yli 26 000 euron korvausta ohjaustyön perumisesta – Oulun teatterin työrupeama poiki jo toisen käräjäjutun

Oulun käräjäoikeus käsittelee kahta Merja Larivaaran Oulun teatteria vastaan nostamaa kannetta.

Näyttelijä Merja Larivaaran nostamia kanteita Oulun teatteria vastaan aletaan käsitellä Oulun käräjäoikeudessa tänään. Toisessa kanteessa on kysymys ohjaajasopimuksen purkamisesta ja toisessa Seniorisoppa-musiikkiproduktion esittämisestä.

Larivaara saapui paikalle valmistelevaan istuntoon Oulun Ratakadulle. Hän odotti vuoroaan median tavoittamattomissa eikä ilmestynyt yleisöaulaan.

Jutun käsittelyn alkaessa mustiin pukeutunut Larivaara istuutui paikalleen kasvomaskiin suojautuneena.

Larivaara vaatii teatteria maksamaan 26 250 euron korvauksen Vihainen leski -näytelmän ohjaajasopimuksen purkamisesta. Esityksen piti olla ensi-illassa lokakuussa 2019. Harjoitusten olisi pitänyt alkaa huhtikuussa.

Teatterin mielestä ohjaajasopimusta ei koskaan solmittu teatterissa ilmenneiden työhyvinvointiongelmien takia.

Larivaaran edellinen kanne käräjäoikeudessa koski Seniorisoppa-musiikkiproduktiota. Oulun käräjäoikeus antoi kesäkuussa asiassa yksipuolisen tuomion, koska teatterin vastaus kanteeseen annettiin myöhässä.

Larivaara työskenteli Oulun teatterissa näyttelijänä määräaikaisilla sopimuksilla vuosina 2014–2019. Tuon ajan hän oli virkavapaalla Helsingin kaupunginteatterista.

Seniorisoppaa käsittelevää kannetta on käsitelty käräjäoikeudessa jo aiemmin. Oulun käräjäoikeus päätti kesäkuussa 2020, että teatteri joutuu maksamaan Larivaaralle 3 000 euroa menetetyistä tuloista. Sen lisäksi teatteri joutuu korvaamaan Larivaaran 4 242 euron oikeudenkäyntikulut.

Oulun teatteri jätti heti päätöksen jälkeen käräjäoikeudelle takaisinsaantihakemuksen, jossa se vaatii yksipuolisen tuomion kumoamista ja Larivaaran vaatimusten hylkäämistä. Kanne kiistetään sekä perusteiltaan että korvausmääriltään.

Käräjäoikeus antoi asiassa niin sanotun yksipuolisen tuomion. Teatteri toimitti vastauksensa kanteeseen määräajan jälkeen ”inhimillisen virheen vuoksi”, eikä sitä voitu siten oikeudessa huomioida.

Teatterin mukaan yksipuolisella tuomiolla ei ole asiallista merkitystä riidan lopulliseen tulokseen, koska takaisinsaantihakemuksen jälkeen asian käsittely jatkuu normaalisti.

Larivaaran mukaan hän on näyttelijän ja ohjaajan työnsä ohella luonut Seniorisoppa-nimisen kokonaisuuden, johon hänen Samasama-yhtiöllään on tavaramerkkioikeus. Oulun teatteri on hänen mukaansa yrittänyt ottaa kokonaisuuden omiin nimiinsä.