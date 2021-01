Suomalaisten jouluryntäys pohjoiseen näkyy Haaparannan koronatilanteessa – johtava lääkäri: ”Nuuska- ja viinakaupat olivat täynnä etelän pakolaisia”

Tartuntaketjut poukkoilevat molemmin puolin rajavyöhykettä.

Pohjois-Ruotsin koronatilanteessa ei näy paranemisen merkkejä, vaikka Ruotsin rajoituksia kiristettiin loppuvuoden aikana. Viime viikolla eniten tartuntoja Norrbottenissa todettiin Haaparannalla, Kalixissa ja Luulajassa.

Haaparannan ja Ruotsin Ylitornion johtava lääkäri Jari Havela sanoo, ettei suomalaisten kannata nyt asioida länsirajan toisella puolen minkään asian takia.

– Tilanne on luvattoman huono, on ollut oikeastaan koko joulukuun ajan. Ihmiset eivät malttaneet pysyä paikoillaan jouluostostensa kanssa. Viesti ei mennyt perille niin hyvin kuin olisi pitänyt. Paljon oli kauppaliikennettä. Etelän pakolaisaalto Lappiin täytti kaikki Ruotsin nuuska- ja viinakaupat, hän harmittelee.

Haaparannalla on todettu viimeisen 2 viikon aikana yli 40 tartuntaa viikossa. Havelan mukaan tartuntaketjuja on monenlaisia.

– Tartunnan lähteet poukkoilevat kuin pingispallot kahta puolta rajaa. Valtaosa on peräisin perheistä, matkailun myötä tullut myös tartuntoja.

Suomalaisten lomalaisten lisäksi tilannetta ovat pahentaneet ruotsalaisnuoret, joiden juhlinnasta on kantautunut huhuja Havelankin korviin.

– Nuoriso on väsynyt tilanteeseen ja kaikenlaisia huhuja liikkuu. Nuorisojuhlia on järjestetty siellä täällä. Kymmeniä nuoria on kokoontunut, vaikka kokoontumisrajoituksia on tiukennettu, hän huomauttaa.

Ruotsissa on voimassa tilapäinen tartuntatautilaki, joka antaa viranomaisilla aiempaa enemmän valtuuksia määräysten ja rajoitusten käyttöön ottamiseen. Rajoituksia tiukennettiin marraskuussa.

Haaparannan ja Ruotsin Ylitornion johtava lääkäri Jari Havela on huolissaan alueen tartuntatilanteesta.­

Norrbottenissa on aloitettu rokotukset, mutta Havelan mukaan tahti on ollut verkkaista. Rokotuskattavuutta haittaa ruotsalaisten skeptinen suhtautuminen kaikkiin rokotuksiin.

– Olemme saaneet 350 rokotusannosta viikoittain. Tällä tahdilla menee kesäkuuhun, parhaimmillaan pääsiäiseen, että kaikki ovat saaneet rokotuksensa. Asiaan vaikuttaa myös se, saadaanko kaikkia tilattuja annoksia. Nyt on jo jäänyt muutama satsi saamatta, Havela kertoo.

Haaparannan alueen koronan tehohoito on keskitetty Piitimen sairaalaan. Siellä on käytössä kymmenkunta tehohoitopaikkaa viiden sairaalan potilaille. Tällä hetkellä tehohoitoa tarvitsevia koronapotilaita on viisi.

Hoitohenkilökunnan tilannetta Havela kuvailee hyväksi. Sairaanhoitopiirin koronaosasto ja laajennettu vuodeosasto sijaitsevat Kalixissa ja sinne on siirretty henkilökuntaa alueen pienistä sairaaloista.

– Tavallisilla vastaanotoilla on ollut rauhallista, kun ihmiset eivät uskalla hakeutua hoitoon. Hoitovelka kasvaa. Hoitoa haetaan monessa tapauksessa liian myöhään. Se tekee tuhoja monella rintamalla. Henkisen hyvinvoinnin päällekin tämä tilanne käy, ihmisiin on sisäistetty pelko ja se tekee tuhojaan, Havela pohtii.

Johtavan lääkärin mielestä ei kannata keskittyä koronatilanteessa pohtimaan sitä kummalta puolen rajaa tartunnat leviävät rajavyöhykkeellä. Hän toivoo, että Suomen ja Ruotsin poliitikot istuisivat samaan pöytään miettimään ohjeistusten yhdenmukaistamista. Esimerkiksi karanteenisäännökset ovat erilaiset Suomessa ja Ruotsissa.

Suomessa on koronan takia voimassa 14 päivän karanteeni. Ruotsissa karanteeni on 7 päivää, jonka lisäksi on oltava kaksi oireetonta päivää. Karanteeni jatkuu niin kauan kun potilaalla on oireita.

Ruotsissa tartuntatautia sairastava saa olla töistä pois 21 päivää omalla ilmoituksellaan. Normaaliaikana omalla ilmoituksella saa olla pois 7 päivää. Karanteenipäätös annetaan potilaalle Ruotsissa suullisesti, Suomen puolella johtava lääkäri tiedottaa asiasta kirjallisesti.

– Onko Suomen puolella mitään järkeä näissä papereissa? Sitä sopisi miettiä, se turhauttaa virkamiehiä ihan varmasti, Havela sanoo.

Kiirunassa kasvanut, mutta Suomen puolella koulunsa käynyt Havela tunnustaa, että korona-aika on ollut raskasta, mutta kaikesta selviää kun pitää pään kylmänä.

– Työ on otettava työnä. Ei kannata käyttää energiaa tyhjänpäiväiseen pohdiskeluun, hän kuittaa.