Ilmaantuvuus on moninkertainen Tornioon verrattuna.

Länsi-Pohjassa todettiin viikonloppuna yhdeksän uutta koronavirustartuntaa ja yhteensä viikolla 1 todettiin 25 uutta koronavirustapausta. Testejä otettiin 698 kappaletta.

Epidemiatilanne alueella on heikkenemässä. Pandemia on edelleen kiihtymisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut, ja on nyt 70,2/100 000.

Tartuntojen tarkempi analyysi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Jyri J. Taskilan mukaan vielä kesken. Haaparannan kahden viikon ilmaantuvuusluku on 908/100 000, ja Tornion huomattavasti pienempi, 107/100 000.

– Useampia altistumisia on tapahtunut Haaparannalla. Rajayhteisöön kuuluvien tulee kaikissa kontakteissa käyttää kasvomaskia ja huolehtia turvaväleistä. Kasvomaskia suositellaan myös Ruotsin puolella töissä käyville, Taskila toteaa.

Sairaanhoitopiiri suosittelee vähentämään kaikkea ei-välttämätöntä kanssakäymistä rajan ylitse ja välttämättömissä kontakteissa huomioimaan tarkasti koronaturvallisuusohjeet.