Lapin keskussairaalan päivystyksen ja teho-osaston henkilökuntaa on joukkotestattu.

Lapin keskussairaalan kahdella työntekijällä todettiin koronavirustartunnat tiistaina. Yhteensä 21 sairaalan työntekijää asetettiin karanteeniin. Päivystyksen ja teho-osaston henkilökunta joukkotestattiin, eikä uusia tartuntoja ole löytynyt.

Altistumistilanteet liittyvät Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkärin Markku Broaksen mukaan henkilökunnan kahvi- tai ruokailuhetkiin. Potilaita ei ole altistunut.

Rokotukset on saatu vauhtiin Lapissakin. Lapin sairaanhoitopiirissä on rokotettu noin 250 akuutteja infektiopotilaita hoitavaa työntekijää. Lisäksi Sallassa ja Posiolla on rokotettu vajaa 100 henkilöä, joihin lukeutuu terveyskeskusten akuutteja infektiopotilaita hoitavia sekä ympärivuotisten hoivayksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa.

Tavoitteena on, että viikon 4 loppuun mennessä ensimmäinen rokotuskierros on saatu tehtyä sosiaali- ja terveydenhuollon akuutteja infektiopotilaita hoitavalle ja tutkivalle henkilökunnalle sekä ympärivuotisten hoivayksiköiden henkilökunnalle ja asukkaille.

Lapissa on voinut altistua koronalle ravintoloissa ja linja-autoissa. Altistumisia koronavirukselle on voinut tapahtua seuraavasti: perjantaina 1.1. Rovaniemellä Glass Resort -ravintolassa klo 9–10, lauantaina 2.1. Inarin Saariselällä ravintola Pirkon Pirtissä klo 19–21, sunnuntaina 3.1. Inarin Saariselältä Ivalon lentokentälle klo 8.25 lähteneessä linja-autossa sekä maanantaina 4.1. Eskelisen Lapin Linjojen vuorolla Rovaniemeltä Sodankylään klo 11.45–13.20.

Länsi-Pohjan alueella on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa torstain jälkeen. Edellisen päivän saldo oli seitsemän uutta tartuntaa.

Tartuntojen jäljitystyö on kesken, tiedottaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

– Tartuntoja todettu tällä viikolla useassa sairaanhoitopiirin kunnassa: muun muassa Torniossa, Kemissä ja Keminmaassa. Uudet tartunnat ovat peräisin pääasiassa perhealtistuksista sekä vierailuista ja kyläilystä, Taskila sanoo.

Haaparannalla koronavirustilanne on Taskilan mukaan heikentynyt nopeasti.

– Rajayhteisöön kuuluvia kehotetaan huomioimaan tämän ja käyttämään kaikissa kontakteissa kasvomaskia ja huolehtimaan turvaväleistä.