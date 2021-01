Oulun kaupunki on saanut vain muutama sata rokotusannosta.

Oulun koronatilanne paheni loppiaisena. Oulussa on todettu tällä viikolla lähes kaksinkertainen määrä tartuntoja viime viikkoon verrattuna.

Keskiviikkona iltapäivään mennessä Oulussa oli todettu 41 uutta tartuntaa. Tartuntamäärät ovat kasvaneet tällä viikolla erityisesti anniskeluravintoloissa.

Karanteeniin on asetettu tällä viikolla tähän mennessä 201 henkilöä. Tämä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla. Tällä viikolla on ilmennyt viisi joukkoaltistumista, mikä on selvästi enemmän kuin viime viikolla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylläpitämän oyskorona.fi-sivuston mukaan sairaanhoitopiirissä on todettu viimeisen vuorokauden aikana 25 uutta tartuntatapausta. Ilmaantuvuusluku on nyt 41,87. Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on nyt 68,4.

Sairaalahoidossa Oysissa on seitsemän potilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Oulussa on todettu kaksi uutta joukkoaltistumista, toinen Oulun diakonissalaitoksen Vesper-kodin 2. kerroksessa ja toinen Mehiläisen Villa Sulka -hoivakodissa. Molemmissa yksiköissä on ryhdytty tartuntatauti­viranomaisten ohjauksessa toimenpiteisiin mahdollisten tartuntojen varalta.

Oululaiset ovat käyneet alkuviikosta hieman enemmän testeissä kuin viime viikolla. Edelleen testejä on otettu noin kolmasosa vähemmän tavanomaisimmista määristä.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Limingantullin näytteenottopiste on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä.

Viikonloppuisin näytteenotosta Limingantullin näytteenottopisteellä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lisäksi koronanäytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa.

Oulun kaupunki on saanut tälle ja tulevalle viikolle vain muutamia satoja rokotteita, joilla rokotetaan ensin loppuun koronapotilaita vuodeosastolla hoitavat sekä aloitetaan koronavastaanottojen ja näytteenoton henkilöstön rokotukset.

Rokotukset ympärivuorokautisessa hoidossa oleville ikäihmisille ja heidän henkilökunnalle voidaan aloittaa viikosta 2 alkaen. Tämän ryhmän rokotukset jatkuvat tammi- ja helmikuun aikana.

Muuta rokotusaikataulua ei ole voitu vielä varmistaa, koska varmuutta rokotteiden saatavuudesta, laadusta ja määristä ei ole.