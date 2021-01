Länsi-Pohjassa 25 ja Lapissa 16 uutta tartuntaa vuoden viimeisellä viikolla.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin 25 uutta koronavirustartuntaa vuoden 2020 viimeisellä viikolla. Epidemiatilanne on alueella pahenemassa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on noussut tasolle 55,1/100 000 asukasta.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila toteaa, että tapausten määrän vähentäminen edellyttää sosiaalisten kontaktien vähentämistä.

– Kaksi seuraavaa viikkoa kannattaa välttää kyläilemistä ja vierailuja kodin ulkopuolella. Kauppa-asiat kannattaa hoitaa turvavälit huomioiden ja kasvomaskia käyttänen. Etätöitä kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan laajasti, Taskila painottaa.

Mehiläinen Länsi-Pohja on aloittanut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset 4. tammikuuta.

Ensimmäinen koronavirusrokote sai Euroopan lääkeviranomaisen ehdollisen myyntiluvan joulukuussa. Rokotukset tällä mRNA-rokotteella on jo aloitettu yliopistollisissa sairaaloissa, ja nyt rokottaminen alkaa myös Länsi-Pohjassa.

– On erittäin hienoa, että pääsemme aloittamaan koronarokottamisen myös Länsi-Pohjassa. Tämä tuo helpotusta pandemian hoidossa ensivaiheessa ammattilaisille hoidon etulinjaan, sanoo Mehiläinen Länsi-Pohjan lääketieteellinen johtaja Paavo Uusimaa.

Rokotukset aloitetaan hänen mukaansa teho-osaston, päivystyksen ja infektio-osaston henkilökunnasta sekä sairaalan etupäivystäjistä ja samaan aikaan aloitetaan myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Nordlabin henkilöstön rokotukset.

Lapin sairaanhoitopiirissä ollaan edelleen epidemian perusvaiheessa. Viime viikon osalta (viikko 52) ilmaantuvuusluku on 11,1/100 000 asukasta. Lukuun sisältyvät myös ne tapaukset, joissa kotipaikkakunta on sairaanhoitopiirin ulkopuolella. Siitä syystä luku voi poiketa THL:n tilastoista.

Vuoden viimeisellä viikolla Lapissa todettiin yhteensä 16 tartuntaa. Mahdollisia altistumisia oli Levillä ja Rovaniemellä.

Uusista tapauksista viisi todettiin Rovaniemellä. Näistä kaksi liittyy aikaisempiin ketjuihin ja tartunnan saaneet ovat olleet valmiiksi karanteenissa. Kaksi muuta tapausta ovat ulkomaihin liittyviä tartuntoja ja viides tapaus liittyy sairaanhoitopiirin ulkopuoliseen tartuntaketjuun.

Levillä Kittilässä todettiin kaksi tartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä. Lisäksi todettiin kaksi tartuntaa, joista toinen Pellossa ja toinen muualla Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Näiden lisäksi sairaanhoitopiirille on ilmoitettu kolmesta matkailijasta, jotka on todettu koronapositiivisiksi kotipaikkakunnillaan sairaanhoitopiirin ulkopuolella, mutta jotka ovat voineet tartuttaa muita Lapin sairaanhoitopiirin alueella oleskellessaan. Tartunnan saaneista kaksi on liikkunut Levin alueella ja yksi Rovaniemen alueella.

Kittilän Levillä ja Rovaniemellä seuraavissa paikoissa on voinut tapahtua altistumisia: keskiviikkona 30.12. Gondoliravintola Levi klo 13.30–14.30, keskiviikkona 30.12. Rovaniemen Ounasvaaran hiihtokeskuksen ravintola Rinneravintola Alpenjäger klo 14–15, torstaina 31.12. Ravintola Hook Levi klo 17–19 sekä torstaina 31.12. Bar Ihku Levi klo 19–22.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu viimeisen vuorokauden aikana oyskorona.fi-sivuston mukaan uusia tautitapauksia 11. Suurin osa uusista tartunnoista on todettu Oulussa. Kaupunkiin kirjattiin THL:n mukaan yhteensä yhdeksän uutta koronatartuntaa.

Oulun tilanne oli viime viikolla huolestuttava, sillä tartuntoja todettiin neljä kertaa enemmän kuin edellisellä viikolla. Eniten tartuntoja Oulussa on ollut viikolla 48, peräti 164.

– Epäluotettavuutta tilannekuvaan tuo vähäinen testimäärä pyhistä ja viikonlopusta johtuen, toteaa Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.