Vuoden pyöräilykunnan yli 600 kaupunkipyörää lojuneet tyhjän pantteina jo puolitoista vuotta – Sykkeleitä ei saada liikkeelle edes kesällä 2021

Pinkit kaupunkipyörät ehtivät olla käytössä vain hetken vuonna 2019.

Oulu on vuoden 2020 pyöräilykunta, mutta kaupunkipyörät eli Sykkelit eivät silti pääse liikkeelle.­

Vuoden 2020 pyöräilykunnaksi valittu Oulu ei saa kaupunkipyöriään eli Sykkeleitä liikenteeseen ensi kesänäkään. Yli 600 pinkkiä pyörää ja noin 60 pyöräasemaa ovat olleet käyttämättä syksystä 2019.

Oulu aikoo purkaa kaupunkipyöräjärjestelmäänsä koskevan palvelusopimuksen puolalaisyrityksen kanssa. Lautakunta päätti asiasta joulukuun kokouksessa.

Lautakunnan mielestä sopimus voidaan purkaa, koska palveluntoimittaja on olennaisesti rikkonut velvoitettaan jättämällä sopimuksen mukaisen vakuuden toimittamatta ja jättämällä kaupunkipyöräpalvelun toimittamatta pääosan kesäkaudesta 2019 ja koko kesäkauden 2020.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Forum24-kaupunkilehti.

Puolalainen Nextbike Polska valittiin kaupunkipyöräjärjestelmän toimittajaksi kilpailutuksen jälkeen vuonna 2018. Päätös kaupunkipyöristä on edelleen olemassa ja rahat budjetissa. Jos Sykkeleillä halutaan liikkua kaupungilla, hankinta on kilpailutettava uudestaan.

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Martti Korhonen (vas) sanoo, että uusi kilpailutus on ajankohtaista vasta sitten, kun nykyinen sopimus on lopullisesti historiaa.

Sykkeliongelma on hankala pyöräilykaupunkina profiloituneelle Oululle. Kaupunkiin on lisätty pyöräilyreittejä ja opasteita, mutta kaupunkipyörät ovat seisoneet tyhjän panttina varastossa.

Pyöräilykuntien verkosto r.y. on valinnut Oulun vuoden 2020 pyöräilykunnaksi. Verkoston mukaan Oulu on näyttänyt esimerkkiä niin baanaverkon toteuttamisessa, talvikunnossapidon jatkuvassa ja ennakkoluulottomassa kehittämisessä kuin poliittisten päättäjien pitkäjänteisessä ja myönteisessä suhtautumisessa pyöräilyn edistämiseen.

Marraskuun lopulla julkaistussa nimitysuutisessa Oulua kehutaan monella tapaa. Sykkeleitä uutisessa ei mainita.

– Ouluun laadittiin vuonna 2018 yli 75 kilometriä kattava baanaverkkosuunnitelma, jota on lähdetty toteuttamaan vuosittain 2–4 kilometrin mittaisina osuuksina. Erityisesti baanojen laatutasoon on Oulussa kiinnitetty huomiota, ja Oulun baananrakentamisen oppeja on tarjottu myös muualle Suomeen, verkosto perustelee nimitystään.

Oulu toimii talvikunnossapidon mallikaupunkina myös kansainvälisesti, ja Oulussa vierailee ulkomaisia ryhmiä tutustumassa pyöräteiden talvikunnossapitoon. Urakoitsijat esimerkiksi velvoitetaan pyöräilemään itse sopimuksen kohteena olevilla pyöräreiteillä.

Kaupungin pyöräilyolosuhteista vastaava liikenneinsinööri Harri Vaarala arvioi, että pyöräilyn edistäminen kuuluu Oulussa kaikille.

– Pyöräily nähdään Oulussa osana kaupungin imagoa ja yhtenä merkittävänä vetovoimatekijänä, johon niin kuntalaiset, viranhaltijat kuin poliittiset päättäjätkin suhtautuvat positiivisesti. Pyöräily on oululaisten yhteinen asia ja ylpeyden aihe, ehkä jopa yhdistävä tekijä, Vaarala sanoo.

Vuoden pyöräilykunta -tunnustus on myönnetty vuodesta 1991 alkaen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2019 palkittiin Hattulan kunta.