Koronarokotukset alkavat Pohjois-Pohjanmaalla heti joulun jälkeen – koronapotilasyksiköiden työntekijät ensimmäisiä

Ensimmäisessä erässä Oysiin saadaan noin kaksi tuhatta rokoteannosta.

Koronarokotukset käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla joulun välipäivinä. Suunnitelmien mukaan rokotukset päästään aloittamaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys) heti maanantaina 28.12.

Ensimmäiseksi rokotetta tarjotaan Oulun yliopistollisen sairaalan koronapotilaita hoitavien yksiköiden työntekijöille.

Nyt saapuvassa ensimmäisessä erässä Oysiin saadaan tämänhetkisten tietojen mukaan noin 2 000 rokoteannosta, mikä riittää noin tuhannen henkilön rokottamiseen, kun samasta erästä varataan myös henkilöille myöhemmin annettavat tehosterokotteet.

Kun rokotteita saadaan lisää, laajennetaan rokotuksia myös muihin väestöryhmiin valtioneuvoston säätämän asetuksen mukaisessa järjestyksessä.

Sote-alan työntekijöiden jälkeen rokotetta tarjotaan ikääntyneille ja henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia. Muulle väestölle tarjotaan rokotetta tämän jälkeen.

Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset päästään näillä näkymin käynnistämään Pohjois-Pohjanmaalla tammi-helmikuun aikana.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 22. joulukuuta arvioimaan alueen tilannekuvaa. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella edelleen leviämisvaiheessa.

– Vaikka päivittäisten koronatartuntojen määrä on säilynyt viime aikoina maltillisena, tautia on alueella edelleen liikkeellä. Tartuntojen ilmaantuvuus on laskussa, mutta edelleen leviämisvaiheen tasolla, sanoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Valtaosa nyt todetuista tartunnoista on perheiden sisäisiä tartuntoja. Vaikka voimassa olevien suositusten mukaan yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää, näkyy myös pikkujoulukausi alueen luvuissa.

Kuluneen viikon tartunnoista hieman edellisviikkoa suurempi osa on jäljitettävissä erilaisiin illanistujaisiin ja ystäväporukoiden tapaamisiin.

Myös ulkomailta tulleiden tartuntojen määrä on hieman nousussa, kun ihmiset palaavat kotisuomeen joulun viettoon.

– Vaarana on, että tartuntamäärät tulevat jälleen kasvamaan, kun ihmiset matkustavat ja vierailevat joulun ja uudenvuoden aikaan. Koordinaatioryhmän aikaisemmin alueelle antamat leviämisvaiheen suositukset ovatkin edelleen tarpeellisia ja niitä on tärkeää noudattaa. Suositukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka, Korpelainen huomauttaa.