Päivikki Palosaaren mailla sattunut golfautojen törmäily syyteharkintaan – esitutkinta vei 1,5 vuotta

Kittilän poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Kittilän Könkäällä kesäkuussa 2019 sattunutta golfkärryjen törmäilyä. Asia on siirtynyt Pohjois-Suomen syyttäjälaitokselle syyteharkintaan.

Golfkärryt törmäsivät 29. kesäkuuta 2019 yrittäjäneuvos Päivikki Palosaaren mailla. Törmäyksessä loukkaantui yksi henkilö, joka kuljetettiin hoidettavaksi Lapin keskussairaalaan.

Lapin poliisilaitos on tutkinut tapahtunutta törkeänä rattijuopumuksena, rattijuopumuksena ja liikennerikkomuksena.

Palosaari kiisti IS:lle olleensa osallisena turmassa. Hänen mukaansa onnettomuus sattui hänen maillaan ja golfautot ovat hänen.

– Minua ei tutkita, en ole ollut mukana ajamassa golfautoilla. Omistan autot ja tästä syystä olen tutkinnassa mukana, hän kommentoi asiaa lyhyesti IS:lle syyskuussa 2019.

Turman esitutkinta on kestänyt 1,5 vuotta. Rikoskomisario Kirsi Huhtamäki Kittilän poliisiasemalta sanoo, että tutkintaa on hidastanut se, että turman osalliset asuvat eri puolilla Suomea. Heidän kuulusteluihinsa on tarvittu virka-apua muilta poliisilaitoksilta.