Länsi-Pohjassa koronatestin tuloksen saaminen saattaa viedä 2–3 päivää.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viikonloppuna neljä uutta tartuntaa. Yhteensä tapauksia oli kymmenen viikolla 51.

Tapauksista 7 oli Torniossa. Joukossa on useita tartuntoja, joiden lähde on jäänyt toistaiseksi tuntemattomaksi tai epävarmaksi. Epidemia on Länsi-Pohjassa edelleen kiihtymisvaiheessa. Tapausmäärä kaksinkertaistui edelliseltä viikolta.

Viime viikolla tehtiin 815 koronavirusanalyysia Länsi-Pohjassa. Valtaosa näytteistä tehdään Kemissä, mutta ei-kiireellisiä näytteitä joudutaan lähettämään tutkittavaksi Ouluun. Vastauksen saaminen voi osassa näytteistä kestää tällä hetkellä pahimmillaan 2–3 päivää.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila muistuttaa, että alueella on vietettävä joulua vain oman perheen parissa. Kyläilyä on vältettävä.

– Länsi-Pohjaan ja raja-alueelle saapuu jouluna väkeä sekä Etelä-Suomesta että Etelä-Ruotsista, joissa tautitilanne on huomattavasti pahempi. Koronaturvatoimet sekä väkijoukkojen välttäminen ovat nyt erittäin tärkeitä, Taskila huomauttaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu viikonlopun aikana yhdeksän uutta tartuntaa. Tapauksista kolme on todettu Rovaniemellä.

Rovaniemen tapauksista ensimmäinen on karanteenissa jo olevan henkilön jatkotartunta, toinen on aiempaan tartuntaketjuun liittyä tapaus ja kolmannen alkuperää ei tiedetä.

Muoniossa todettiin yksi tartunta ulkopaikkakuntalaisella. Posiolla, Pellossa ja Kittilässä todettiin kussakin yksi ulkomailta saatu tartunta. Sodankylässä todettiin tartunta, jonka alkuperä ei tällä hetkellä ole tiedossa. Näiden lisäksi Utsjoella todettiin yksi tartunta.

Viime viikkoina useat tartunnat ovat liittyneet henkilöliikenteeseen sekä majoitus- ja ravitsemisalaan, tiedottaa Lapin sairaanhoitopiiri.

– Erityisesti näillä aloilla tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta, pesemällä käsiä ahkerasti ja käyttämällä käsidesiä sekä noudattaa vahvaa suositusta kasvomaskin käytöstä, mikäli turvavälejä ei voida pitää.