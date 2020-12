Nivalan Pelle Peloton rakensi puusta 14-metrisen Eiffel-tornin ja pystytti sen pellolle – Crazyland-Pasin seuraava rakennus­kohde on tuttu Kiinasta

Kolmen vuoden aikana Nivalan Pelle Peloton on rakennellut viereiselle pellolle elämyskohteen, jossa on kymmeniä nähtävyyksiä.

Nivalalainen Pasi Keskisarja on rakentanut kotipihansa viereiselle pellolle elämyspuiston. Lauantaina sinne pystytettiin Eiffel-torni.­

Nivalan Maliskylän pellolle nousi viikonvaihteessa Eiffel-torni. Vajaat 14 metriä korkea valkoinen torni täydentää somasti Pasi Keskisarjan rakentamaa elämyspuistoa. Ensi kesänä Eiffel-torni toimii pellolle kasvaneen Crazylandin porttina.

Torni on kopio Pariisin kuuluisimmasta nähtävyydestä. Keskisarjan mukaan mittakaava on 1:25. Tornin jalusta on pohjapinta-alaltaan 5 kertaa 5 metriä.

Torni on rakennettu puusta. Se on tehty osissa Keskisarjan hallissa. Rakentamiseen hän on käyttänyt noin kolme kuukautta päivätyön ohella.

– Kolme ensimmäistä kerrosta tein eri paikassa. Se on tavallaan lohkoista kasattu. Sillä tavoin sain kaikki osat valmistettua hallissa sisällä, Keskisarja kertoo puhelimitse Nivalasta.

Tornin kokoamiseen kului 3-4 tuntia.­

Eiffel-torni nostettiin paikoilleen lauantaina. Nostotyössä oli mukana koneita. Urakka oli Keskisarjan mukaan vaativa, mutta ei vaikea.

– Oma urakkansa oli nostaa se ylös. Aika nätisti hoitui homma kuitenkin koneiden avulla. Aikaa kului 3–4 tuntia, että saatiin viimeiset osat paikalleen. Illalla laitettiin vielä loput valaistukset kuntoon, se oli nostoa vaativampi homma, hän kuvailee.

Nivalan pellolla oleva Eiffel-torni on maalattu valkoiseksi, sillä kuultavan maalin avulla sen valaistus saatiin näyttäväksi.

Keskisarjan luoma Crazyland sai alkunsa kolme vuotta sitten, kun mies hankki pihalleen lentokoneen. Suurikokoinen kone ei sopinut pihanäkymään, joten sille vuokrattiin peltoa naapurilta.

Nivalan Eiffel-tornilla on korkeutta vajaat 14 metriä.­

Kolmessa vuodessa pellolle on ilmestynyt koneen lisäksi lennonjohtotorni, 30 metrin pätkä junarataa, uppoava Titanic, kuuraketti, kolme vanhaa autoharvinaisuutta, 40-kerroksinen linnunpönttö, maailman pienin sauna ja kaksi puista tykkiä.

Kun IS vieraili Maliskylässä marraskuussa 2017, Keskisarja rakenteli kuurakettia. 350-kiloinen ja yli kymmenmetrinen Saturn V -raketti on sen jälkeen löytänyt oman paikkansa pellolta.

Keskisarjaa innostaa rakennustöihin kiinnostus kaikenlaisiin asioihin. Hän haluaa kokeilla mitkä ajatukset voi toteuttaa rakentamalla.

– Haaste innostaa. Haluan tehdä uusia juttuja, joista olen kiinnostunut ja joita ei joka päivä näe. Haluan toteuttaa jonkun jutun ja samalla saan miettiä miten se pitää toteuttaa, että onnistuu, hän selvittää rakentamisvimmaansa.

Eiffel-torni iltavalaistuksessa.­

Kotipihan viereisellä pellolla on jo näyttävä kokoelma erilaisia nähtävyyksiä. Keskisarja ei ole varma kuinka monta niitä oikeastaan on.

– En ole laskenut kuinka monta elementtiä pellolla nyt on. Kymmeniä juttuja joka tapauksessa. Uusia suunnitelmiakin on mielessä. Teen pieniä, mutta näyttäviä projekteja, hän vihjaisee.

Pienen painostuksen jälkeen Maliskylän kylähulluksikin tituleerattu mies paljastaa, että seuraava rakentamiskohde on Kiinan muuri.

– Seuraavaksi ajattelin tehdä pätkän Kiinan muuria. Se toimisi samalla naapurin näkösuojana. 25 metriä muuria maaston mukaan, hän tuumaa.

Crazylandissa on maailman pienin sauna. Sen kiuas on kokoluokkaa 20 senttiä kertaa 20 senttiä.­

Crazyland on ollut kesäisin suosittu matkailukohde. Viime kesänä siellä vieraili Keskisarjan mukaan tuhansia katsojia lomakuukausien aikana.

– Porukkaa oli välillä jonoiksi asti. Nytkin on piha täynnä autoja. Positiivista palautetta tulee enemmän kuin negatiivista. Varsinkin tämä uusi Eiffel-torni tuntuu kiinnostavan ihmisiä, hän kertoo.

Maliskylän Crazyland sijaitsee noin 140 kilometrin päässä Oulusta. Kylälle pääsee Nelostieltä Kärsämäeltä, josta matkaa perille on noin 30 kilometriä.