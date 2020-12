Kadonnutta on etsitty laajasti poliisin ja vapaaehtoisten voimin.

Poliisi on lopettanut ylivieskalaisen Martti Perkkiön etsinnät sunnuntain osalta. Laajoissa etsinnöissä olivat poliisin lisäksi mukana vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä muita vapaaehtoisia.

Etsinnät eivät tuottaneet tulosta ja Perkkiö on edelleen kateissa. Hän on kadonnut viime keskiviikkona 9.12. kello 10 jälkeen. Hän poistui kotoaan Kaisaniemen Kelokujalta mahdollisesti keskustan suuntaan.

84-vuotiaalla Perkkiöllä on katoamishetkellä ollut yllään sinisävyinen ulkoilupuku. Takin päällä on vyö, jossa on kännykkäkotelo. Jalassaan hänellä on ollut varrelliset kengät ja päässään tumma pipo. Perkkiö on hoikkavartaloinen, 168 cm pitkä ja käyttää silmälaseja.