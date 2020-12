Oulun miljoonakodeista näkymät kaupungin yli merelle – keskustan kerrostaloasunnolla hintaa yli 1,3 miljoonaa euroa

Oulun seudun asuntomarkkinoilla on harvoin tarjolla yli miljoona euroa maksavia kerrostalohuoneistoja.

Asunnosta on upeat näkymät kaupungin yli kilometrien päähän. Parveke kiertää eri ilmansuuntiin.­

Oulun kalleimmista kerrostalokodeista saa pulittaa noin miljoona euroa. Kalleimmalla tällä hetkellä myynnissä olevalla 12:nnen kerroksen asunnolla on hintaa yli 1,3 miljoonaa euroa.

Oulun seudulla on myynnissä useita miljoonakohteita kerrostaloista. Etuoven listauksessa toiseksi kallein huoneisto valmistuu ensi vuonna Veneenveistäjänrantaan Pateniemeen. Melkein 200 neliön lukaalilla on hintaa 987 000 euroa. Sen neliöhinnaksi muodostuu noin 5 000 euroa.

Kallis kerrostalokohde on myynnissä myös Heinäpäässä. 154 neliön kerrostaloasunnolla on hintalapussa 928 000 euroa. 16:nnessa kerroksessa sijaitsevan huoneiston neliöhinta on runsaat 6 100 euroa.

Yhteistä näille kalliille kohteille ovat upeat, ylimmistä kerroksista avautuvat maisemat, tilavat parvekkeet sekä runsas ikkunapinta-ala.

Pesuhuoneessa ja saunassa on ripaus ylellisyyttä.­

Seudun kallein myynnissä oleva kerrostalohuoneisto sijaitsee aivan ydinkeskustassa, juuri uusitun Marskinpuiston vieressä. Rotuaarille on matkaa muutama metri. 134,5 neliön huoneisto sijaitsee juuri valmistuneen kerrostalon ylimmässä kerroksessa.

4 huoneen ja keittiön kokonaisuuden neliöhinta on rapiat 10 000 euroa. Autohallipaikkoja löytyy kahdesta kerroksesta talon alta. Autopaikat myydään erillisenä osakkeena hintaan 24 900 euroa, niiden myyntihinta on 7 412 euroa.

Kattohuoneistoa välittävä myyntipäällikkö Ville Kimpimäki Lehto Asunnot Oy:stä sanoo, että Oulussa on harvoin tarjolla Marskinpuiston kaltaisia kohteita.

– Asunto sijaitsee korkealla ja ydinkeskustassa. Tällaiselle paikalle rakennetaan hyvin harvoin asuntoja. Lisäksi itse huoneisto on tyylikkäästi sisustettu ja parvekkeen ilmansuunnat ovat hyvät. Sieltä voi katselle merelle auringonlaskua. Ei tällaisia kohteita tule usein myyntiin, Kimpimäki selvittää.

12-kerroksinen rakennus sijaitsee aivan Oulun ydinkeskustassa.­

Asuntokauppa on käynyt Oulun seudulla koronatilanteessakin hyvin. Marskinpuiston uudesta kerrostalosta on tehty tällä viikolla kaupat 11:nnen kerroksen asunnosta. Senkin hinta ylitti miljoona euroa.

– Jos parvekkeelta näkyy Rotuaari, meri, Kempeleenlahti, Oulujokisuisto ja jopa Hailuoto, niin myyntikohde on poikkeuksellisen hieno, Kimpimäki toteaa.

Keittiö ja oleskelutila ovat yhtenäistä aluetta.­