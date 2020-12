Teollisuusrakennus leimahti liekkeihin Oulun Mäntylässä – sisällä sammutusta yrittänyt henkilö toimitettu sairaalaan

Liekkien valtaama korjaamotila tuhoutui palossa täysin.

Haarasuontiellä Oulun Mäntylässä sijaitseva teollisuusrakennus leimahti torstaina kello yhden aikoihin iltapäivällä tuleen.

Päivystävä palomestari Hannu Timonen kertoo Ilta-Sanomille, että liekit saivat alkunsa mikroautoja kasaavassa korjaamotilassa. Tilan kooksi hän arvioi 120 neliömetriä.

– Korjaamotila on käytännössä täysin tuhoutunut. Palo ei päässyt kuitenkaan leviämään. Tila on samassa yhteydessä 900 neliön tiloihin, joissa on erilaisia pienteollisuushalleja, Timonen sanoo.

Sammutustöihin osallistui kaikkiaan kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.­

Ilmoituksen palosta teki Timosen mukaan sisällä rakennuksessa ollut henkilö. Hän yritti sammuttaa paloa ennen pelastustyöntekijöiden saapumista ja sai palovammoja. Hänet on kuljetettu sittemmin ensihoidon kautta sairaalaan.

– Vammojen laajuudesta ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta tajuissaan henkilö oli.

Paloa sammuteltiin paikalla tunnin verran. Omaisuusvahingot jäivät mittaviksi.­

Paikalle pelastusoperaatioon lähti Timosen mukaan kaikkiaan kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Sammutustöissä kului tunnin verran.

Timosen mukaan palon syy ei ole toistaiseksi selvinnyt. Pelastuslaitos selvittelee asiaa poliisin kanssa.